Pierwsza zagraniczna podróż Olafa Scholza jako niemieckiego kanclerza. W niedzielę będzie w Warszawie

Prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Olaf Scholz rozmawiali w paryskim Pałacu Elizejskim. To pierwsza zagraniczna podróż nowego szefa niemieckiego rządu. W niedzielę kanclerz Scholz ma odwiedzić Warszawę.

Prezydent Emmanuel Macron ciepło przywitał na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego kanclerza Scholza, zwracając się do niego "drogi Olafie", ten odwzajemnił się, mówiąc o "przyjacielskiej wizycie w Paryżu", a nie roboczej, jak to określano wcześniej.

Scholz i Macron o współpracy

Przywódcy zapowiedzieli współpracę w walce z nielegalną migracją do Unii Europejskiej. Macron powiedział, że "migracja ekonomiczna istniała od zawsze w obu społeczeństwach" i należy "zachowywać wartości europejskie" przy rozwiązywaniu tej kwestii. Zapowiedzieli również kontynuację współpracy w regionach przygranicznych.

Pytany o dyplomatyczny bojkot igrzysk olimpijskich w Pekinie przez kilka krajów, Macron stwierdził, że "są to działania raczej symboliczne".

Kanclerz Scholz w niedzielę w Warszawie

Po zakończeniu spotkania w Paryżu, Scholz przybył do Brukseli. Spotkał się tam najpierw z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a także z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. W planach jest także rozmowa z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Olaf Scholz zastąpił Angelę Merkel

Olaf Scholz to 63-letni prawnik, socjaldemokrata działający w SPD od ponad 40 lat, poseł do hamburskiego parlamentu i burmistrz tego miasta, a potem między innymi minister finansów. W środę Bundestag wybrał go na nowego kanclerza. Wybór zakończył trwającą 16 lat erę Angeli Merkel jako kanclerza.