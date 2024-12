Scholz z niezapowiedzianą wizytą i wieściami dla Ukrainy

O przybyciu do ukraińskiej stolicy szef rządu RFN poinformował na platformie X. "Ukraina może na nas polegać. Mówimy to, co robimy. I robimy to, co mówimy. Aby jeszcze raz to wyjaśnić, pojechałem dzisiejszej nocy do Kijowa, pociągiem przez kraj, który od ponad 1000 dni broni się przed rosyjską wojną napastniczą" - oświadczył Scholz.