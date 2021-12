Przyszły kanclerz Niemiec Olaf Scholz o stosunkach z Polską 

Scholz podkreślił, że Niemcy, jako kraj w środku Europy, "nie są powołane do tego, by stać z boku i wygłaszać złe lub miłe komentarze". - Niemcy są raczej odpowiedzialne za współistnienie w Europie i sukces postępu. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie, by w Europie nie było podziałów na Północ-Południe czy Wschód-Zachód - dodał.

Przyszły kanclerz oświadczył, że kwestie praworządności muszą być oceniane bardzo wyraźnie. - Ponieważ to również zbliża nas do siebie w Europie. (To) że jesteśmy związkiem państw przywiązanych do rządów prawa i liberalnej demokracji - dodał.