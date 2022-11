Niemcy i Norwegia chcą wsparcia NATO przy ochronie infrastruktury podmorskiej

czytaj dalej

Uczestnicy antyrządowych protestów w Iranie we wtorek świętowali odpadnięcie irańskiej reprezentacji z mundialu w Katarze. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, jak tłumy demonstrantów cieszą się z decydującej porażki w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Według cytowanych przez BBC organizacji broniących praw człowieka, do protestujących otwarty został ogień, a co najmniej jedna osoba została zabita.