Przerażające sceny w Rzymie. Wspólnota żydowska mówi o "niedopuszczalnej zniewadze"

Uroczystości w tym miejscu to coroczna tradycja. Te same gesty uczestnicy zgromadzeń wykonywali na tej ulicy również w ubiegłych latach.

"To jak posypanie solą naszych ran"

Włoska wspólnota żydowska wyraziła w poniedziałek oburzenie tym, co się wydarzyło. Ten gest to "obraza i niedopuszczalna zniewaga, zwłaszcza dla pamięci ofiar nazizmu i faszyzmu" - oświadczyli.

"2024 rok. A wygląda jak w 1924"

Opozycyjny Ruch Pięciu Gwiazd już w poniedziałek zapowiedział złożenie w prokuraturze wniosku o śledztwo. Chce, by śledczy sprawdzili, czy w czasie ceremonii doszło do zabronionych czynów, w tym apologii faszyzmu. Włoskie media podały w środę, że funkcjonariusze policji ustalili już tożsamość kilku osób biorących udział w uroczystości.

"Rzym, 7 stycznia 2024. A wygląda jak w 1924 (roku-red.)" - napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca Partii Demokratycznej Elly Schlein. "Poprosimy o interwencję ministra Piantendosi (minister spraw wewnętrznych - red.), to co się wydarzyło, jest niedopuszczalne. Organizacje neofaszystowskie powinny zostać rozwiązane, tak nakazuje nam konstytucja" - napisała jeszcze.

Włoski kodeks karny przewiduje kary za apologię faszyzmu, od 5 do 12 lat pozbawienia wolności i mandaty od 1000 do nawet 10 tysięcy euro dla osób, które organizują ruchy profaszystowskie i uczestniczą w wydarzeniach o takim charakterze.

Bracia Włosi odcinają się od wydarzenia, premier Meloni milczy

"Uważam, że istnieje pewna wątpliwość co do tego, jak traktować pewne gesty jeśli są one wykonywane w hołdzie dla osób zmarłych. Interesuje mnie to bardziej jako prawnika niż jako polityka, rzecz jasna" - wyznał. "Czekam na nadchodzące zgromadzenie izb karnych sądu kasacyjnego, które będzie dotyczyło właśnie tego zagadnienia. Być może sędziowie uznają, że salut rzymski podczas uroczystości upamiętniających nie będzie traktowany jak przestępstwo. Trzeba to wyjaśnić, na co czekam. Powtórzę ponownie: jako adwokat" - dodał jeszcze.