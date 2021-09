Ojciec Britney Spears chce zrzec się kurateli

Ojciec Britney Spears złożył w sądzie w Los Angeles wniosek o zrzeczenie się pełnionej od 13 lat kurateli nad córką. W dokumencie, do którego dotarła między innymi stacja CNN, Jamie Spears uzasadnił, że jego córka jest "uprawniona do tego, by sąd poważnie rozpatrzył, czy kuratela jest dalej potrzebna".

