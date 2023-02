W Ohio wykoleił się pociąg z chemikaliami. Urzędnicy uspokajają, eksperci ostrzegają przed poważnymi konsekwencjami

Burmistrz East Palestine na wschodzie stanu Ohio Trent Conaway na środowym spotkaniu z mieszkańcami miasta zapewnił, że chce uspokoić mieszkańców oraz pociągnąć do odpowiedzialności winnych wykolejenia się pociągu. - Nasi obywatele muszą czuć się bezpiecznie we własnych domach - mówił do zgromadzonych na sali gimnastycznej miejscowego liceum.