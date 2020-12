Godziny policyjne, limity osób przy świątecznym stole. Przegląd restrykcji w Europie

Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia rządy niektórych europejskich państw podjęły decyzje o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń, by zapobiec rozprzestrzenieniu się koronawirusa. Inne, by umożliwić mieszkańcom świętowanie z rodziną i przyjaciółmi, łagodzą nieco obowiązujące obecnie restrykcje.

Niemcy

Od 16 grudnia do 10 stycznia w Niemczech otwarte mają być tylko te sklepy, które są niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. W okresie tym zamknięte będą szkoły, a niektórzy pracodawcy będą musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić swoim pracownikom pracę w systemie zdalnym. Zamknięte również zostaną zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu. Obowiązywać będzie limit spotkań - do 5 osób z dwóch gospodarstw domowych.