Ogłoszono ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych w Bułgarii. Wygrała partia GERB

Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła w środę ostateczne wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych w Bułgarii . Wygrała je centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa. Frekwencja, najniższa od 32 lat, wyniosła 39,4 proc. Do parlamentu weszło siedem sił politycznych.

Zwycięska partia GERB otrzymała 25,33 proc. głosów, co zapewnia jej 67 mandatów. Drugą siłą w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym będzie ugrupowanie Kontynuujemy Zmiany byłego premiera Kiriła Petkowa, które zdobyło 20,2 proc. głosów i 53 mandaty.

Trzecie miejsce zajął turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód z poparciem 13,76 proc., co zapewniło mu 36 mandatów. Dalej jest rusofilskie Wyzrażdane – 10,18 proc. i 27 miejsc, lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna – 9,3 proc. i 25 miejsc oraz koalicja Demokratyczna Bułgaria - 7,44 proc. i 20 mandatów. Ostatnim ugrupowaniem, które znalazło się w parlamencie jest Bułgarski Postęp – 4,63 proc. głosów i 12 miejsc.

Borisow apeluje o porozumienie

Na konferencji prasowej we wtorek Bojko Borisow opowiedział się za powstaniem rządu koalicyjnego. Wezwał do szerokiego dialogu, a przywódców centrowego ugrupowania Kontynuujemy Zmiany i centroprawicowej koalicji Demokratyczna Bułgaria do ustępstw i utworzenia rządu ekspertów bez udziału liderów partyjnych.