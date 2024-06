Ogłosili nowe podatki. Parlament zapłonął

Policja otworzyła ogień do demonstrantów szturmujących parlament w Nairobi, stolicy Kenii. 10 osób zginęło, a co najmniej 50 zostało rannych. Doszło do pożaru budynku - informuje Reuters. Protesty w stolicy wybuchły po uchwaleniu ustawy o nowych podatkach. Demonstracje odbywają się też w innych miastach.