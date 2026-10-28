Świat Przyczyny katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Jest komunikat ministra transportu Kamila Grenczyn |

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Co o niej wiadomo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W środę rano między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości przewoźników Renfe i Iryo. Oba jechały z Madrytu w kierunku Sewilli. Oficjalnie lokalne władze potwierdziły, że nie żyje 68 osób. Władze regionu Kastylia-La Mancha zastrzegły jednak, że bilans ofiar może wzrosnąć.

Przyczyny katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Minister potwierdza

Hiszpański minister transportu Oscar Puente w rozmowie z dziennikarzami poinformował o przyczynie wypadku.

- Około godziny 8.30 system kontroli automatycznego sterowania pociągami na stacji Urta padł w wyniku awarii systemu komunikacji w trzech komputerach sieci. Tym samym na odcinku 63 kilometrów system bezpieczeństwa automatycznego sterowania nie działał. To doprowadziło do automatycznego zatrzymania wszystkich pociągów znajdujących się na tym odcinku - powiedział.

Puente przekazał, że kontrolę nad systemem przejęło całodobowe centrum sterowania Adif, spółki odpowiedzialnej za infrastrukturę kolejową.

Wtedy pociąg przewoźnika Renfe dostał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego światła. Przez kilkanaście minut jechał z prędkością około 200 kilometrów na godzinę, po czym - po przejechaniu 25 kilometrów - uderzył w pociąg Iryo - automatycznie zatrzymany w wyniku awarii i stojący na tym samym torze.

Służby ratunkowe na miejscu zderzenia dwóch pociągów w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT

- Wznowienie ruchu bez rozwiązania zaistniałego problemu było odpowiedzialnością centrum sterowania. Okoliczności tej decyzji są na razie niewytłumaczalne - przekazał minister. Stwierdził też, że centrum sterowania miało czas na dostrzeżenie błędu, jednak nie podjęło działań, aby go naprawić.

Wcześniej media poinformowały, że operator z centrum kontroli ruchu był przesłuchiwany przez hiszpańskie służby.