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Świat

Przyczyny katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Jest komunikat ministra transportu

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Służby ratunkowe na miejscu zderzenia dwóch pociągów w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Co o niej wiadomo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT
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Jeden z pociągów otrzymał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego światła z powodu obecności drugiego składu na torach - poinformował hiszpański minister transportu Oscar Puente. Potwierdzono już 68 ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej w Hiszpanii.

W środę rano między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo doszło do zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości przewoźników Renfe i Iryo. Oba jechały z Madrytu w kierunku Sewilli. Oficjalnie lokalne władze potwierdziły, że nie żyje 68 osób. Władze regionu Kastylia-La Mancha zastrzegły jednak, że bilans ofiar może wzrosnąć.

Przyczyny katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Minister potwierdza

Hiszpański minister transportu Oscar Puente w rozmowie z dziennikarzami poinformował o przyczynie wypadku.

- Około godziny 8.30 system kontroli automatycznego sterowania pociągami na stacji Urta padł w wyniku awarii systemu komunikacji w trzech komputerach sieci. Tym samym na odcinku 63 kilometrów system bezpieczeństwa automatycznego sterowania nie działał. To doprowadziło do automatycznego zatrzymania wszystkich pociągów znajdujących się na tym odcinku - powiedział.

Puente przekazał, że kontrolę nad systemem przejęło całodobowe centrum sterowania Adif, spółki odpowiedzialnej za infrastrukturę kolejową.

Wtedy pociąg przewoźnika Renfe dostał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego światła. Przez kilkanaście minut jechał z prędkością około 200 kilometrów na godzinę, po czym - po przejechaniu 25 kilometrów - uderzył w pociąg Iryo - automatycznie zatrzymany w wyniku awarii i stojący na tym samym torze.

Służby ratunkowe na miejscu zderzenia dwóch pociągów w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo
Służby ratunkowe na miejscu zderzenia dwóch pociągów w pobliżu stacji Urda w prowincji Toledo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT

- Wznowienie ruchu bez rozwiązania zaistniałego problemu było odpowiedzialnością centrum sterowania. Okoliczności tej decyzji są na razie niewytłumaczalne - przekazał minister. Stwierdził też, że centrum sterowania miało czas na dostrzeżenie błędu, jednak nie podjęło działań, aby go naprawić.

Wcześniej media poinformowały, że operator z centrum kontroli ruchu był przesłuchiwany przez hiszpańskie służby.

Źródło: PAP, Reuters, "El Pais"
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Tagi:
HiszpaniaKolejpociągiKatastrofa kolejowa w Hiszpanii
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