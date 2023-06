Oficer w CNN: Rosjanie wysadzili zaporę bez uprzedzenia. Wielu ich żołnierzy zginęło

W powodzi po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce wielu rosyjskich żołnierzy zginęło lub zostało rannych - powiedział w rozmowie z CNN ukraiński oficer Andrij Pidlisny. Jego zdaniem, okupacyjne dowództwo nie uprzedziło wojskowych, by zachować akcję w tajemnicy.

Oddział kapitana Pidlisnego za pomocą dronów obserwował rozwój sytuacji na okupowanym lewym (wschodnim) brzegu Dniepru. Widział rosyjskich żołnierzy zmywanych przez powódź i usiłujących uciec przed wodą. - Nikomu się to nie udało - powiedział Andrij Pidlisny.

"Osobista decyzja Putina"

- Rosyjscy terroryści zniszczyli tamę przy użyciu materiałów wybuchowych, które zostały tam podłożone z wyprzedzeniem (jeszcze) we wrześniu-październiku ubiegłego roku. Do eksplozji doszło najprawdopodobniej na polecenie Moskwy. Rozkaz (...) wyszedł z Kremla, z gabinetu Putina. Takie decyzje nie są podejmowane na innych szczeblach. To nie mógł być szczebel batalionu, dywizji ani nawet szczebel (ministra obrony) Szojgu - wyjaśnił Daniłow w rozmowie z Radiem Swoboda.