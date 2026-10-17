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Świat

Ofiary śmiertelne ataków Rosjan. Zełenski: rozszerzyli swoją operację

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Ukraina. Skutki rosyjskiego ataku na Chersoń (17.10.2026 r.)
Rosyjski atak na Chersoń. Nie żyje jedna osoba (17.10.2026 r.)
Źródło wideo: State Emergency Service of Ukraine
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
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Rosja próbuje doprowadzić do całkowitego blackoutu w Ukrainie, tuż przed zimą - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, który skomentował przeprowadzone z piątku na sobotę rosyjskie ataki. W wyniku uderzeń na Chersoń i Sumy są ofiary śmiertelne. Zełenski nawiązał też do uchylenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa stosowania niektórych sankcji przeciwko Rosji.

Szef chersońskiej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin poinformował w sobotę na Telegramie, że w wyniku rosyjskich ataków na Chersoń zginął 64-letni kierowca zespołu ratownictwa medycznego, a 22 osoby zostały ranne. Wśród nich jest 11-letnia dziewczynka i miesięczne niemowlę.

Ukraina. Skutki rosyjskiego ataku na Chersoń (17.10.2026 r.)
Ukraina. Skutki rosyjskiego ataku na Chersoń (17.10.2026 r.)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

W obwodzie tarnopolskim mieszkańcy 13 miejscowości pozostają bez energii elektrycznej - podała tarnopolska administracja wojskowa. 

Z kolei władze obwodu winnickiego poinformowały, że minionej nocy region padł ofiarą najsilniejszego rosyjskiego ataku od początku pełnoskalowej wojny. Sześć osób zostało rannych. "Są uszkodzenia infrastruktury cywilnej i krytycznej" - przekazała na Telegramie winnicka administracja wojskowa.

Na celowniku sił rosyjskich znalazło się także położone w południowo-wschodniej części Ukrainy Zaporoże. Jak podała Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), rannych zostało pięć osób, w tym dziecko. "Siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na miasto. Ratownicy ugasili pożary i pomogli mieszkańcom wydostać się z lokali, z których nie mogli samodzielnie wyjść" - wyjaśniono.

Rosja zaatakowała też położone w północno-wschodniej części kraju miasto Sumy. "Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku rosyjskiego nalotu na dzielnicę mieszkaniową" - podała DSNS.

Zełenski: Rosjanie rozszerzyli swoją operację

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że w piątek "Rosjanie przeprowadzili jeden z największych ataków na ukraińską energetykę: zaatakowano ponad 15 ważnych obiektów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej w różnych regionach Ukrainy". "Trwają prace naprawcze, w które zaangażowano wszystkie niezbędne służby oraz wszystkie dostępne siły ukraińskich przedsiębiorstw energetycznych" - przekazał.

Zaznaczył, że najtrudniejsza sytuacja panowała w miastach Łuck, Równe, Żytomierz, Winnica, Szepetówka, Sławutycz i Niecieszyn. Zełenski dodał, że ataki na obiekty energetyczne przeprowadzono również w obwodach charkowskim, kijowskim, dniepropietrowskim i innych regionach. "Rosjanie rozszerzyli swoją operację wymierzoną w energetykę i próbują maksymalnie rozproszyć nasze rezerwy oraz ograniczyć możliwości przywracania dostaw energii" - oświadczył.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że od godziny 19 w piątek do 7 rano w sobotę Rosja zaatakowała, używając ponad 320 odrzutowych dronów Shahed, a także pocisków manewrujących i balistycznych.

Zełenski zaznaczył, że ważne jest, aby wszyscy w Stanach Zjednoczonych widzieli, co naprawdę dzieje się w Ukrainie. "W czasie, gdy Rosjanie przeprowadzili tak zmasowany atak na naszą energetykę, w Ameryce, niestety, podjęto decyzję o całkowitym zignorowaniu ustawy Lindseya Grahama, która miała wywrzeć na Rosję naprawdę skuteczną presję, aby doprowadzić do zakończenia tej wojny. Ustawa ta mogła - i nadal może - bardzo pomóc. Trzeba jednak, by rzeczywiście weszła w życie, a każdy głos w tej sprawie ma znaczenie" - wyjaśnił.

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"Rosja próbuje doprowadzić do całkowitego blackoutu w Ukrainie - tuż przed zimą. Rosja próbuje pozbawić miliony Ukraińców prądu oraz ogrzewania. Aby to powstrzymać, potrzebna jest presja. Amerykański blackout sankcyjny, złagodzenie presji na agresora i finansowe nagrody dla Putina - to wszystko jedynie zachęca go do dalszych ataków. Nie wolno ustępować i trzeba dążyć do zakończenia wojny. Zakończenia jej, a nie dawania Putinowi wszelkich powodów, by prowadził ją w nieskończoność" - oznajmił.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaKonflikty zbrojne RosjiWojsko rosyjskie
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