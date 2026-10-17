Świat Ofiary śmiertelne ataków Rosjan. Zełenski: rozszerzyli swoją operację Oprac. Kamila Grenczyn |

Rosyjski atak na Chersoń. Nie żyje jedna osoba (17.10.2026 r.) Źródło wideo: State Emergency Service of Ukraine Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Szef chersońskiej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin poinformował w sobotę na Telegramie, że w wyniku rosyjskich ataków na Chersoń zginął 64-letni kierowca zespołu ratownictwa medycznego, a 22 osoby zostały ranne. Wśród nich jest 11-letnia dziewczynka i miesięczne niemowlę.

Ukraina. Skutki rosyjskiego ataku na Chersoń (17.10.2026 r.) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

W obwodzie tarnopolskim mieszkańcy 13 miejscowości pozostają bez energii elektrycznej - podała tarnopolska administracja wojskowa.

Z kolei władze obwodu winnickiego poinformowały, że minionej nocy region padł ofiarą najsilniejszego rosyjskiego ataku od początku pełnoskalowej wojny. Sześć osób zostało rannych. "Są uszkodzenia infrastruktury cywilnej i krytycznej" - przekazała na Telegramie winnicka administracja wojskowa.

Na celowniku sił rosyjskich znalazło się także położone w południowo-wschodniej części Ukrainy Zaporoże. Jak podała Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), rannych zostało pięć osób, w tym dziecko. "Siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na miasto. Ratownicy ugasili pożary i pomogli mieszkańcom wydostać się z lokali, z których nie mogli samodzielnie wyjść" - wyjaśniono.

Запоріжжя: внаслідок масованої атаки травмовано 5 людей, серед них дитина.



Уранці 17 жовтня російські війська завдали масованого удару по місту. Рятувальники ліквідували пожежі та допомогли мешканцям залишити заблоковані квартири.



Кількість постраждалих уточнюється. pic.twitter.com/e9y7ge6xMf — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 17, 2026 Rozwiń

Rosja zaatakowała też położone w północno-wschodniej części kraju miasto Sumy. "Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku rosyjskiego nalotu na dzielnicę mieszkaniową" - podała DSNS.

Zełenski: Rosjanie rozszerzyli swoją operację

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że w piątek "Rosjanie przeprowadzili jeden z największych ataków na ukraińską energetykę: zaatakowano ponad 15 ważnych obiektów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej w różnych regionach Ukrainy". "Trwają prace naprawcze, w które zaangażowano wszystkie niezbędne służby oraz wszystkie dostępne siły ukraińskich przedsiębiorstw energetycznych" - przekazał.

Zaznaczył, że najtrudniejsza sytuacja panowała w miastach Łuck, Równe, Żytomierz, Winnica, Szepetówka, Sławutycz i Niecieszyn. Zełenski dodał, że ataki na obiekty energetyczne przeprowadzono również w obwodach charkowskim, kijowskim, dniepropietrowskim i innych regionach. "Rosjanie rozszerzyli swoją operację wymierzoną w energetykę i próbują maksymalnie rozproszyć nasze rezerwy oraz ograniczyć możliwości przywracania dostaw energii" - oświadczył.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że od godziny 19 w piątek do 7 rano w sobotę Rosja zaatakowała, używając ponad 320 odrzutowych dronów Shahed, a także pocisków manewrujących i balistycznych.

Yesterday, the Russians carried out one of their largest attacks on Ukraine’s energy sector – more than 15 critical power generation and transmission facilities were targeted across different regions of Ukraine. Restoration work is ongoing, with all necessary services and all… pic.twitter.com/nEhkkjxwXa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2026 Rozwiń

Zełenski zaznaczył, że ważne jest, aby wszyscy w Stanach Zjednoczonych widzieli, co naprawdę dzieje się w Ukrainie. "W czasie, gdy Rosjanie przeprowadzili tak zmasowany atak na naszą energetykę, w Ameryce, niestety, podjęto decyzję o całkowitym zignorowaniu ustawy Lindseya Grahama, która miała wywrzeć na Rosję naprawdę skuteczną presję, aby doprowadzić do zakończenia tej wojny. Ustawa ta mogła - i nadal może - bardzo pomóc. Trzeba jednak, by rzeczywiście weszła w życie, a każdy głos w tej sprawie ma znaczenie" - wyjaśnił.

CZYTAJ TEŻ: Kreml chwali Trumpa. "Historyczny moment"

"Rosja próbuje doprowadzić do całkowitego blackoutu w Ukrainie - tuż przed zimą. Rosja próbuje pozbawić miliony Ukraińców prądu oraz ogrzewania. Aby to powstrzymać, potrzebna jest presja. Amerykański blackout sankcyjny, złagodzenie presji na agresora i finansowe nagrody dla Putina - to wszystko jedynie zachęca go do dalszych ataków. Nie wolno ustępować i trzeba dążyć do zakończenia wojny. Zakończenia jej, a nie dawania Putinowi wszelkich powodów, by prowadził ją w nieskończoność" - oznajmił.

OGLĄDAJ: To nie komputerowa gra. Za naszą granicą trwa wojna maszyn Zobacz cały materiał