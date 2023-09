Ofensywa w Górskim Karabachu. Armeńskie władze: zginęło co najmniej 25 osób

Co najmniej 25 osób, w tym dwóch cywilów, zginęło od początku ofensywy, jaką wojska Azerbejdżanu rozpoczęły we wtorek - poinformował armeński pełnomocnik ds. praw człowieka w separatystycznym Górskim Karabachu. W związku z eskalacją konfliktu w Górskim Karabachu holenderskie linie lotnicze KLM, niemiecka Lufthansa i kazachskie linie lotnicze Air Astana poinformowały o odwołaniu lotów nad Azerbejdżanem.

Armeńskie władze Górskiego Karabachu przekazały nieco później, że Azerbejdżan użył artylerii, samolotów i dronów w ataku na Górski Karabach. - Co najmniej 25 osób, w tym dwóch cywilów, zginęło od początku ofensywy, jaką wojska Azerbejdżanu rozpoczęły we wtorek - poinformował armeński pełnomocnik ds. praw człowieka w separatystycznym Górskim Karabachu, cytowany przez agencję Reutera.

Rosyjski niezależny portal Meduza poinformował we wtorek wieczorem, że przed siedzibą rządu Armenii na Placu Republiki w Erywaniu zebrały się setki demonstrantów, którzy próbują wedrzeć się do budynku, a ich żądaniem jest dymisja premiera Nikola Paszyniana oraz reakcja rządu na wydarzenia w enklawie. Policja używa granatów hukowych, na miejscu są karetki pogotowia.

Linie lotnicze zawieszają loty nad Azerbejdżanem

Holenderskie linie odwołały we wtorek pięć lotów z Amsterdamu do Azji. Dotyczy to połączeń do Tajpej, Seulu, Hongkongu oraz Pekinu. Samolot lecący do Tokio, który wyleciał rano ze stolicy Holandii, został zawrócony z trasy i wieczorem wylądował na Schiphol.