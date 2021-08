Ofensywa talibów w Afganistanie. Ewakuacje dyplomatów z Kabulu, spotkanie ambasadorów NATO

W piątek po południu w Brukseli spotkali się ambasadorowie państw NATO. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział po rozmowach, że "sojusznicy z NATO są bardzo zaniepokojeni skalą przemocy spowodowanej przez ofensywę talibów, zwłaszcza atakami na cywilów, celowanymi zabójstwami i informacjami o innych poważnych formach łamania praw człowieka" . Zapowiedział, że kraje NATO "dostosują" swoją reprezentację dyplomatyczną do sytuacji w Afganistanie.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas zapowiedział, że Niemcy w najbliższych dniach ograniczą personel swojej ambasady w Kabulu do "absolutnego minimum" i wzmocnią jego bezpieczeństwo.

- Rządowy zespół do spraw koordynacji kryzysowej postanowił również przyspieszyć loty czarterowe, które pierwotnie planowano na koniec sierpnia - powiedział Maas dziennikarzom w Denzlingen w południowych Niemczech.

Duńska stacja telewizyjna TV2 poinformowała, powołując się na ministra spraw zagranicznych Jeppe Kofoda, że ambasada w Kabulu została czasowo zamknięta a jej personel jest ewakuowany do kraju.

Wcześniej USA zapowiedziały wysłanie dodatkowo trzech tysięcy żołnierzy do pomocy w ewakuacji części personelu z ambasady amerykańskiej w Kabulu.

Wielka Brytania zapowiedziała wysłanie około 600 żołnierzy, by pomóc swym obywatelom opuścić Afganistan.

Swe siły specjalne wysyła do Kabulu też Kanada, zajmą się one ewakuacją kanadyjskiej ambasady.

Ofensywa talibów postępuje

Rosja zapowiedziała, że nie jest brana pod uwagę ewakuacja ambasady w Kabulu. Specjalny wysłannik prezydenta Rosji do Afganistanu i dyrektor departamentu II Azji w rosyjskim MSZ Zamir Kabułow powiedział agencji TASS, że talibowie "nie są zdolni do przejęcia Kabulu w przewidywalnej przyszłości".

Postępująca błyskawicznie ofensywa talibów doprowadziła do przejęcia drugiego co do wielkości największego afgańskiego miasta, Kandaharu na południu kraju oraz Heratu na zachodzie.