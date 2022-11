Rosja wyznacza nową "stolicę" na jeszcze okupowanych terenach obwodu chersońskiego

czytaj dalej

Giełda kryptowalut FTX ogłasza upadłość, znika z niej co najmniej 1 miliard dolarów, podaje Reuters. 30 letni Sam Bankman-Fried, założyciel firmy, jeszcze niedawno był dzieckiem sukcesu, dziś jest twarzą głośnego krachu. O FTX mówi się, że była to firma prowadzona przez "gang dzieciaków na Bahamach". Pracownicy wyjaśniają, że było to miejsce pełne konfliktów interesów, nepotyzmu i braku nadzoru.