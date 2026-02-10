Była ambasadorka usłyszała zarzuty. W związku z kontaktami z Epsteinem

Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Jak podała norweska prokuratura, śledztwo dotyczy wieloletnich kontaktów małżeństwa z amerykańskim finansistą i skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, który angażował się w ich sprawy finansowe.

Z powodu nieujawnionych relacji z Amerykaninem w niedzielę szef norweskiej dyplomacji Espen Barth Eide odwołał Juul z placówki w Ammanie. Śledczy mają badać, czy Epstein wykorzystywał pozycję Juul i Roed-Larsena do realizacji własnych interesów.

Z ujawnionych dokumentów władz USA ma wynikać, że w 2015 roku Epstein próbował za pośrednictwem Roed-Larsena nawiązać kontakt z norweskim państwowym funduszem majątkowym, tzw. Oljefondet, w związku z planowanym przejęciem amerykańskiej firmy Cushman & Wakefield.

Cytowane przez magazyn e24 ówczesne władze funduszu zaprzeczyły, by do takiego kontaktu ostatecznie doszło.

Kontrowersyjny zakup mieszkania w prestiżowej dzielnicy

Prokuratura zajmie się również zakupem przez małżeństwo dyplomatów mieszkania w prestiżowej dzielnicy Oslo za połowę wartości rynkowej. Według mediów transakcja była przeprowadzona przy wstawiennictwie Epsteina.

Pal Onseth, szef prokuratury ds. przestępczości gospodarczej i korupcji, powiedział, że dochodzenie wszczęto „w celu wyjaśnienia, czy doszło do popełnienia czynów przestępczych”. - Czeka nas kompleksowe i, jak wynika ze wszystkich relacji, długoterminowe dochodzenie – zapowiedział. - Prokuratura zbada między innymi, czy Juul otrzymywała korzyści w związku ze swoim stanowiskiem - dodał.

Prokuratura zapowiedziała też zbadanie finansowych kontaktów Epsteina z kierowanym przez Roed-Larsena think tankiem International Peace Institute, który otrzymywał środki z fundacji powiązanych z finansistą.

Ujawnione dokumenty mają wskazywać, że Norweg został polecony Epsteinowi przez byłego premiera Izraela Ehuda Baraka jako wartościowy kontakt dla dotarcia do izraelskich środowisk wywiadowczych.

"Wyjątkowa" wyspa. "Mona przesyła buziaka"

Z dokumentów opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA wynika, że ​​dwójka dzieci Juula i Rod-Larsena otrzymała od Epsteina 10 milionów dolarów, a Roed-Larsen został wyznaczony na wykonawcę testamentu Epsteina w 2017 roku (ten testament został później odwołany) – przekazał "Guardian".

Dziennik poinformował, że para ​​odwiedziła prywatną wyspę Epsteina z dziećmi w 2011 roku, a Roed-Larsen podziękował później Amerykaninowi za podróż i opisał wyspę jako "absolutnie wyjątkową". "Wszyscy ją uwielbialiśmy!" - napisał Roed-Larsen w e-mailu, dodając: "Mona przesyła buziaka".

Prokuratura bada kontakty Epsteina z byłym premierem Norwegii

Pełnomocnicy Mony Juul i Roed-Larsena, cytowani przez dziennik "Aftenposten", odrzucili zarzuty. Za ciężką korupcję małżeństwu dyplomatów może grozić do 10 lat więzienia.

Podejrzani małżonkowie należą do najbardziej uznanych dyplomatów w Norwegii. Stali za wynegocjowaniem powołujących Autonomię Palestyńską porozumień z Oslo między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) w 1994 roku. Później Juul kierowała ambasadą norweską w Wielkiej Brytanii i pełniła funkcję stałego przedstawiciela Norwegii przy ONZ.

W odrębnym postępowaniu prokuratura bada kontakty Epsteina z byłym premierem Norwegii i byłym sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjoernem Jaglandem. W środę Zgromadzenie Parlamentarne RE w Strasburgu podejmie decyzję w sprawie uchylenia Jaglandowi immunitetu.

Jednocześnie Światowe Forum Ekonomiczne w Davos wszczęło postępowanie wyjaśniające w sprawie swojego szefa, norweskiego polityka Boerge Brendego, w związku z jego kontaktami z Epsteinem.

