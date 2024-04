W 2023 roku we Francji odnotowano 117 przypadków zachorowań na odrę, w porównaniu z 15 w 2022 roku, 16 w 2021 roku i 240 w 2020 roku – czytamy w raporcie Agencji Zdrowia Publicznego (Santé Publique France) opublikowanym w środę. Nie stwierdzono żadnych zgonów.

Chociaż liczba zachorowań wzrosła ośmiokrotnie w porównaniu z 2022 roku, to nadal jest bardzo niska w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19, kiedy to w latach 2016-2019 odnotowywano średnio 1538 przypadków - podkreśla agencja zdrowia.

W 2018 r. we Francji wprowadzono obowiązkowe szczepienia niemowląt przeciwko odrze. Wkrótce ma być osiągnięta poziom zaszczepienia rzędu 98 proc. wśród dzieci poniżej drugiego roku życia.

Odra - najbardziej zaraźliwa choroba wirusowa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowała, że w Europie w 2023 r. zakażeniu uległo około 42 200 osób, podczas gdy w całym roku 2022 było to zaledwie 941 osób. W Europie Zachodniej niechlubny rekord należał do Wielkiej Brytanii - 183 przypadki.