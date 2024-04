Wielka Brytania to kolejny kraj, w którym obserwuje się gwałtowny wzrost liczby zachorowań na odrę. W rozmowie ze stacją Sky News matka pięciomiesięcznej dziewczynki, która trafiła do szpitala po tym, jak zapadła na tę wysoce zakaźną chorobę, mówiła o "przerażających" objawach. Coraz więcej przypadków notuje się również w Polsce.

Jak wynika z danych Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), tylko w zeszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii odnotowano 86 przypadków zachorowań na odrę. Od początku roku natomiast zachorowało już blisko 900 Brytyjczyków. To gwałtowny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy to w Zjednoczonym Królestwie odnotowano łącznie 368 przypadków odry. Aż dwie trzecie osób zapadających na tę chorobę zakaźną to dzieci poniżej 10. roku życia.

"Przerażające" objawy odry

Dziennikarze telewizji Sky News rozmawiali z Georgią i Jamesem House'ami, rodzicami pięciomiesięcznej Margot, która niedawno zachorowała na odrę. - To coś naprawdę przerażającego. Trzymałam na rękach moje małe dziecko, miała trudności z oddychaniem, byłam przestraszona tym, jak wygląda. Miała wysypkę na brzuchu, szyi i na głowie - powiedziała Sky News matka niemowlęcia. Wyjaśniła, że jej córka zaraziła się odrą prawdopodobnie na początku miesiąca, gdy trafiła do szpitala z powodu alergii.

Rodzice Margot powiedzieli, że hospitalizowane niemowlę potrzebowało rurki do karmienia i pomocy w oddychaniu. Dziewczynka ma poniżej roku, dlatego nie kwalifikuje się jeszcze do szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce. Para podkreśliła, że ich dziecko wróci do zdrowia, jednocześnie zaapelowali, by pamiętać o zaszczepieniu się. - Możecie zapobiec epidemii, ogromnej epidemii - powiedziała House w rozmowie ze Sky News. - Pozwólcie ludziom, którzy chcą się zaszczepić, ale nie mają takiej możliwości, żyć bez obaw, że zakażą się infekcją, która zagraża życiu.

Rośnie liczba zachorowań na odrę

Cytowani przez portal brytyjskiej stacji urzędnicy do spraw zdrowia ostrzegli, że w kraju jest "wiele tysięcy dzieci", które nadal nie zostały w pełni zaszczepione, w związku z czym grozi im "poważna choroba lub powikłania na całe życie".

Wielka Brytania nie jest jedynym krajem w Europie, w którym odnotowuje się wzrost zachorowań na odrę. Jak podał w styczniu dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę, w roku 2023 zakażeniu uległo około 42 200 osób, podczas gdy w całym roku 2022 było to 941. Oznacza to niemal 45-krotny wzrost zachorowań. Najwięcej przypadków odry odnotowano w Kazachstanie - 13 667, Rosji - 10 710, Kirgistanie - 5 452 oraz Turcji - 4 584. W Europie Zachodniej najwięcej przypadków odnotowano właśnie w Wielkiej Brytanii.

We Francji w 2023 roku było 117 przypadków zachorowań, w porównaniu z 15 w 2022 roku i 16 w 2021 roku - informowała na początku kwietnia Francuska Agencja Zdrowia Publicznego, apelując o szczepienia przeciwko odrze i ostrzegając przed zwiększeniem ryzyka pojawienia się zachorowań "z importu" przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Odra w Polsce

Wzrost zachorowań na odrę notujemy także w naszym kraju. Od stycznia do końca marca tego roku w Polsce było 40 przypadków. W całym ubiegłym roku 36, rok wcześniej - 28, a w 2021 roku - 14. W 2019 roku liczba chorych przekroczyła 1500. Lekarze obawiają się, że sytuacja może się powtórzyć. - W naszej klinice tylko w ciągu trzech tygodni mieliśmy już 20 przyjęć, a wiemy o co najmniej dwukrotności tej liczby zachorowań, bo nie wszystkie dzieci wymagają hospitalizacji, konsultacji szpitalnej - mówiła 16 kwietnia w programie "Polska i Świat" dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Odra - objawy, zaraźliwość, powikłania

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Jak czytamy na stronie szczepienia.pzh.gov.pl, jedna osoba może zarazić 9 z 10 nieuodpornionych osób w swoim otoczeniu. Przy czym zaraża już 1-2 dni przed wystąpieniem objawów.

Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa.

Dość częste są powikłania po odrze. Do lżejszych należy np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze to m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Szczepienie przeciwko odrze - kiedy

Eksperci wskazują, że szczepienie przeciwko odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność.

Obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze wprowadzono w Polsce w 1975 roku - wówczas podawano pojedynczą dawkę szczepionki. Od 1991 roku wprowadzono drugą dawkę szczepionki, początkowo podawaną w 8. roku życia.

W 2004 roku wprowadzono szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) podawaną w dwóch dawkach. Obecnie bezpłatną szczepionkę podaje się w dwóch dawkach: w 13-15 miesiącu życia oraz w szóstym roku życia.

