43 procent zgonów więcej, wśród ofiar głównie dzieci. Coraz więcej osób umiera na odrę

W ubiegłym roku na odrę na całym świecie zachorowało dziewięć milionów osób, a 136 tysięcy - głównie dzieci - zmarło, wynika z nowego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Eksperci podkreślają, że tej choroby zakaźnej można uniknąć, stosując szczepionki przeciwko odrze.

W 2022 roku liczba zachorowań na odrę na całym świecie wzrosła o 18 procent w porównaniu z 2021 rokiem, a liczba zgonów spowodowana tą chorobą wzrosła o 43 proc. w stosunku do ubiegłego roku - wynika z nowego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Autorzy raportu szacują, że w 2022 roku na odrę zachorowało dziewięć milionów osób, a 136 tys. osób - głównie dzieci - zmarło.

W 2021 roku na całym świecie odnotowano duże ogniska odry w 22 krajach, rok później - już w 37 krajach, w tym 28 ognisk w Regionie Afrykańskim WHO, sześć we Wschodnim Regionie Morza Śródziemnego, dwa w Azji Południowo-Wschodniej i jeden w Regionie Europejskim.

Jak zapobiegać odrze? Eksperci zalecają szczepienia

- Wzrost liczby ognisk i zgonów na odrę jest zdumiewający, ale niestety nie nieoczekiwany, biorąc pod uwagę spadający wskaźnik szczepień, jaki zaobserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat - powiedział John Vertefeuille, dyrektor globalnego działu szczepień CDC, cytowany w komunikacie prasowym opublikowanym w czwartek na stronie WHO. - Przypadki odry stanowią ryzyko dla wszystkich krajów i społeczności, w których ludzie są niedostatecznie wyszczepieni. Pilne, ukierunkowane wysiłki mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania chorobom i zgonom związanym z odrą - dodał.

Jak podkreślają obie organizacje, odrze można zapobiegać, podając dwie dawki szczepionki przeciwko odrze. Chociaż w 2022 roku odnotowano więcej szczepień niż rok wcześniej, "33 miliony dzieci wciąż nie otrzymało dawki szczepionki przeciwko odrze" - alarmuje WHO i CDC w komunikacie prasowym, dodając, że prawie 22 miliony dzieci nie otrzymały pierwszej dawki, a pozostałe 11 milionów - drugiej dawki.

Odra - objawy i powikłania

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Do lżejszych należy np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze to m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Eksperci wskazują, że szczepienie przeciwko odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność.