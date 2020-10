Odnotowali nowe przypadki, chcą przebadać wszystkich 9 milionów mieszkańców miasta

Premier Francji Jean Castex oświadczył, że nie wyklucza wprowadzenia ścisłej kwarantanny w regionach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa. W kraju notuje się obecnie najwięcej zakażeń w Europie.

Niczego nie można wykluczyć, kiedy widzimy, jaka jest sytuacja w szpitalach

Castex poinformował przy tym, że 22 października zostanie uruchomiona nowa wersja francuskiej aplikacji StopCovid do śledzenia kontaktów zakażonych. Aktualna wersja została pobrana przez 2,6 mln osób, znacznie mniej niż w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii, gdzie liczba użytkowników wynosi 18 i 16 mln.



Francja zmaga się obecnie z drugą falą zakażeń koronawirusem, a w sobotę odnotowano najwyższą liczbe nowych infekcji - prawie 27 tysięcy. Mimo to stosunkowo niska pozostaje liczba zgonów. W niedzielę na koronawirusa zmarło 46 osób. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore we Francji koronawirusem zakażonych zostało dotąd ponad 732,4 tys. osób, ponad 32,6 tys. osób zmarło na Covid-19.