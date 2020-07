Unijny komisarz: odniesienie do praworządności w tekście jest jasne i czytelne

- Porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej i funduszu odbudowy Next Generation EU jest czymś pozytywnym w kontekście poszanowania praworządności w Unii Europejskiej - oświadczył unijny komisarz sprawiedliwości Didier Reynders. Odnosząc się do różnych interpretacji wniosków końcowych ze szczytu, ocenił, że "odniesienie do praworządności w tekście jest jasne i czytelne". Jego zdaniem potwierdza ono na najwyższym szczeblu przywiązanie szefów państw i rządów do wartości Unii Europejskiej, do ochrony jej interesów finansowych i do ochrony państwa prawa.