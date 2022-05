Ukraińskie służby zatrzymały sabotażystów, którzy mieli planować zamieszki w Odessie

Funkcjonariusze Państwowego Biura Śledczego Ukrainy, wspólnie z policjantami, zatrzymali 12 osób, które miały planować sabotaż, protesty i zamieszki w regionie Odessy. Wcześniej policja informowała, że przejęto między innymi broń, w tym granaty i amunicję, komunistyczne symbole i broszury oraz podręczniki do prowadzenia akcji sabotażowych.

