Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Na zdjęciach satelitarnych wypatrzyli, co się dzieje po zakończeniu walk

Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.)
Obecny stan strefy Gazy
Dziennik "New York Times" - powołując się na analizę zdjęć satelitarnych - donosi, że Izrael wyburzył w Strefie Gazy ponad 2,5 tysiąca budynków od czasu zawarcia 10 października 2025 roku rozejmu w wojnie z Hamasem. Izrael tłumaczy to rozbrajaniem.

Izrael wyburzył w Strefie Gazy ponad 2500 budynków od czasu zawarcia rozejmu w wojnie z Hamasem - poinformował dziennik "New York Times". Dziennikarze oparli swoją analizę na zdjęciach satelitarnych firmy Planet Labs.

O tym, że obrazy satelitarne pokazują wyburzanie (już po zawieszeniu broni) całych dzielnic w Strefie Gazy - informowała wcześniej m.in. brytyjska stacja BBC. Większość palestyńskiego terytorium została zrujnowana jeszcze podczas trwania wojny.

Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.)
Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.)
Źródło: Nur Photo/East News

Niszczenie budynków po obu stronach tzw. żółtej linii

Zgodnie z pierwszą fazą rozejmu wojska izraelskie wycofały się na linię wstrzymania walk i wciąż kontrolują ponad połowę palestyńskiego terytorium.

Budynki są masowo niszczone po obu stronach tzw. żółtej linii, rozdzielającej obszary Strefy Gazy kontrolowane przez Izrael i Hamas, ale większość wyburzeń odnotowano po stronie izraelskiej - zaznaczył "NYC".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kobieta, mężczyzna i dziecko idą ulicą pośród gruzów w czasie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem (miasto Gaza, 11 października 2025 r.)
Tak dziś wygląda Strefa Gazy
Gruzy wieżowca Al-Ghafari w mieście Gaza
Wieżowce w Gazie padają jeden po drugim
Palestyńczycy powracają do zrujnowanego miasta Gaza
Wracają do domów, których już nie ma

Gazeta jako przykład opisała zniszczenia w jednej z dzielnic miasta Gazy, Szedżaji, przez którą przebiega żółta linia. Z analizy wynika, że duża część zabudowy, która przetrwała do zawarcia rozejmu, została zrównana z ziemią już po zawarciu porozumienia. Wyburzono również wiele budynków w pasie sięgającym w głąb terytorium wciąż zajmowanego przez Hamas.

Zdjęcia wschodniej części Strefy Gazy pokazują, że zniszczono całe kwartały zabudowy, jak również pola uprawne i szklarnie - dodał amerykański dziennik.

Izrael wyburza budynki w Strefie Gazy

Izraelscy urzędnicy twierdzą, że wyburzenia są częścią szerszych działań w ramach "demilitaryzacji" Strefy Gazy. Celem jest zniszczenie m.in. rozległej sieci tuneli Hamasu, co zapisano również w zawartej pod patronatem USA umowie rozejmowej. Izrael informuje także o niszczeniu budynków, w których znajdowały się miny-pułapki.

Anonimowy izraelski wojskowy powiedział "NYC", że wszystkie wyburzenia są uzasadnione, a niektóre budynki zawaliły się po zdetonowaniu biegnących pod nimi tuneli.

Potwierdził, że wyburzenia były prowadzone także po stronie zajmowanej przez Hamas, ale zajmowało się tym lotnictwo, a żołnierze nie przekraczali linii rozgraniczenia. Gazeta podkreśliła, że nie jest w stanie zweryfikować tych stwierdzeń.

Podczas trwającej blisko dwa lata wojny Izraela z Hamasem zniszczonych lub uszkodzonych zostało ok. 81 proc. wszystkich budynków w Strefie Gazy - informowała tuż po zawarciu rozejmu UNOSAT - agencja ONZ zajmująca się analizą zdjęć satelitarnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nur Photo/East News

Udostępnij:
TAGI:
IzraelStrefa Gazy
Czytaj także:
imageTitle
Hiszpanie o zwolnieniu Alonso. "Real nie rozumie nazwisk, rozumie tylko wyniki"
EUROSPORT
Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Rosyjski atak na Ukrainę
Świat
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
WARSZAWA
USA TRUMP PRESSER
Kara dla "robiących interesy" z Iranem
Świat
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Unieważnione wybory w Polsce 2050, Ziobro z azylem, służby sprowadzane do Minneapolis
WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Druga tura wyborów w Polsce 2050 unieważniona
Polska
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski zapowiada nowe regulacje po reportażu "Czarno na Białym"
Polska
imageTitle
W Masters na razie pada tylko jeden wynik. Trzeci mistrz świata poza turniejem
EUROSPORT
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosiła, że molestował ją policjant. Oboje zostali przesłuchani
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: jeśli sąd to unieważni, mamy przerąbane
BIZNES
imageTitle
Polacy gotowi do mistrzostw Europy. Cel jest jasny
Najnowsze
Oblodzenie i opady marznące w nocy
Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki
METEO
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
BIZNES
Czarzasty: mniej ustawek, więcej książęk
"Uprzejma rada" Czarzastego dla Nawrockiego
Polska
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
METEO
Kruczą czeka modernizacja
Radni nie chcą konsultacji w sprawie Kruczej
WARSZAWA
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
BIZNES
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
"Nie boi się używać rozwiązań militarnych”. Biały Dom o podejściu Trumpa do Iranu
Świat
imageTitle
Sprawa Wąska wraca przed igrzyskami. "Byłem w szoku, przecież to nie pomaga"
EUROSPORT
Areszt dla podejrzanego m.in. o grożenie ministrowi rolnictwa
Rozlana gnojowica, groźby wobec ministra rolnictwa i areszt
Białystok
imageTitle
Obłędne wypłaty dla Polaków za United Cup. Są jednak duże różnice
EUROSPORT
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o swojej "wizji" na Polskę 2050 i jej "DNA"
"KROPKA NAD I"
Zbigniew Ziobro
"Najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się od Ziobry uczyć"
Polska
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
WARSZAWA
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
BIZNES
imageTitle
Były prezes klubu zastrzelony podczas pogrzebu swojej matki
EUROSPORT
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
WARSZAWA
imageTitle
Legenda oskarża trenera. "Płakałam, gdy dowiedziałam się, że obmyślił ten plan"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica