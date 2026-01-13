Na zdjęciach satelitarnych wypatrzyli, co się dzieje po zakończeniu walk

Obecny stan strefy Gazy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Izrael wyburzył w Strefie Gazy ponad 2500 budynków od czasu zawarcia rozejmu w wojnie z Hamasem - poinformował dziennik "New York Times". Dziennikarze oparli swoją analizę na zdjęciach satelitarnych firmy Planet Labs.

O tym, że obrazy satelitarne pokazują wyburzanie (już po zawieszeniu broni) całych dzielnic w Strefie Gazy - informowała wcześniej m.in. brytyjska stacja BBC. Większość palestyńskiego terytorium została zrujnowana jeszcze podczas trwania wojny.

Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.) Źródło: Nur Photo/East News

Niszczenie budynków po obu stronach tzw. żółtej linii

Zgodnie z pierwszą fazą rozejmu wojska izraelskie wycofały się na linię wstrzymania walk i wciąż kontrolują ponad połowę palestyńskiego terytorium.

Budynki są masowo niszczone po obu stronach tzw. żółtej linii, rozdzielającej obszary Strefy Gazy kontrolowane przez Izrael i Hamas, ale większość wyburzeń odnotowano po stronie izraelskiej - zaznaczył "NYC".

Gazeta jako przykład opisała zniszczenia w jednej z dzielnic miasta Gazy, Szedżaji, przez którą przebiega żółta linia. Z analizy wynika, że duża część zabudowy, która przetrwała do zawarcia rozejmu, została zrównana z ziemią już po zawarciu porozumienia. Wyburzono również wiele budynków w pasie sięgającym w głąb terytorium wciąż zajmowanego przez Hamas.

Zdjęcia wschodniej części Strefy Gazy pokazują, że zniszczono całe kwartały zabudowy, jak również pola uprawne i szklarnie - dodał amerykański dziennik.

Izrael wyburza budynki w Strefie Gazy

Izraelscy urzędnicy twierdzą, że wyburzenia są częścią szerszych działań w ramach "demilitaryzacji" Strefy Gazy. Celem jest zniszczenie m.in. rozległej sieci tuneli Hamasu, co zapisano również w zawartej pod patronatem USA umowie rozejmowej. Izrael informuje także o niszczeniu budynków, w których znajdowały się miny-pułapki.

Anonimowy izraelski wojskowy powiedział "NYC", że wszystkie wyburzenia są uzasadnione, a niektóre budynki zawaliły się po zdetonowaniu biegnących pod nimi tuneli.

Potwierdził, że wyburzenia były prowadzone także po stronie zajmowanej przez Hamas, ale zajmowało się tym lotnictwo, a żołnierze nie przekraczali linii rozgraniczenia. Gazeta podkreśliła, że nie jest w stanie zweryfikować tych stwierdzeń.

Podczas trwającej blisko dwa lata wojny Izraela z Hamasem zniszczonych lub uszkodzonych zostało ok. 81 proc. wszystkich budynków w Strefie Gazy - informowała tuż po zawarciu rozejmu UNOSAT - agencja ONZ zajmująca się analizą zdjęć satelitarnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD