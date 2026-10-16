Świat Liczne ataki na lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej. Odwołano szczyt Unii Europejskiej Oprac. Adam Styczek |

Dym obok lotniska w Rijadzie (19 września 2026 roku) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Fedor Selivanov/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rzecznik koalicji wspierającej uznany międzynarodowo rząd Jemenu, generał Turki Al-Maliki poinformował, że od 1 października jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili 20 ataków na międzynarodowe lotnisko im. króla Chalida w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

W atakach na stołeczne lotnisko zginęło 17 osób, a ponad 330 zostało rannych. Ataki na wszystkie saudyjskie lotniska spowodowały śmierć 19 osób, a obrażenia u 364. - Ataki na lotniska zagrażają życiu tysięcy cywilów - dodał Al-Maliki.

Lotnisko w Rijadzie Źródło zdjęcia: Fedor Selivanov/Shutterstock

Siły koalicji walczące z Huti zniszczyły 127 magazynów w górzystych rejonach i liczne wyrzutnie rebeliantów - powiedział. Generał przekazał, że w regionie Medyny przechwycono i zniszczono pocisk manewrujący.

Odwołany szczyt Unii Europejskiej w Arabii Saudyjskiej

Tego samego dnia Unia Europejska powiadomiła o przełożeniu szczytu z państwami Zatoki Perskiej. Miał się on odbyć w Arabii Saudyjskiej 24 października, jednak uniemożliwiły to stałe ataki wspieranych przez Iran rebeliantów.

Szczyt miał posłużyć również okazaniu solidarności z państwami Zatoki Perskiej i Arabią Saudyjską w obliczu wojny, a decyzja o jego odwołaniu podkreśla powagę sytuacji - ocenił Reuters. W zeszły weekend w atakach na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie zginęło 13 osób, a setki zostały ranne. Do ataku przyznali się jemeńscy Huti.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Są ofiary po ataku na lotnisko. Ponad 300 osób rannych

Lotnisko, na którym mieli wylądować dygnitarze, pozostaje zamknięte po atakach.

Unijni przedstawiciele przekazali, że nadal dostrzegają "ogromne znaczenie strategiczne" w stosunkach między oboma regionami i dodali, że nadal będą zaangażowani w "pogłębianie" partnerstwa.

Dżasim Mohammed Al-Budaiwi, sekretarz generalny Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej, przekazał w oświadczeniu, że ciągłe próby ataków na Arabię Saudyjską i jej infrastrukturę cywilną podejmowane przez szyickich Huti "zagrażają bezpieczeństwu niewinnych cywilów".