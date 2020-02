"Incydent podczas lotu". Media: ochroniarz byłego premiera zostawił w toalecie broń

Podczas lotu linii British Airways z Nowego Jorku do Londynu doszło do incydentu z udziałem ochroniarza byłego premiera Davida Camerona. "Daily Mail" napisał, że w pokładowej toalecie ochroniarz zostawił naładowany pistolet. Jak dodał tabloid "The Sun", jeden z pasażerów znalazł w toalecie - oprócz pistoletu, prawdopodobnie Glocka 17 kaliber 9 mm - także paszporty Camerona i jego ochroniarza.