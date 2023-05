O co na krańcu świata grają USA? Mikrowyspy jeszcze nigdy nie były tak ważne

Zawarcie przez Stany Zjednoczone paktu obronnego z Papuą Nową-Gwineą to wydarzenie, które łatwo zbagatelizować. Nic bardziej mylnego - to najnowszy "strzał" w rywalizacji mocarstw o część świata, o którą jeszcze nigdy tak otwarcie nie rywalizowano. O kontrolę nad największym ziemskim oceanem.

Ta część świata zwykle umyka, gdy patrzy się na mapę - trzeba jej szukać przy samych krawędziach, i to po obu stronach. Na globusach jej fragmentów często nawet brakuje, gdy okleina z mapą nie przylega do siebie idealnie równo. Mowa o Oceanii, czyli rozrzuconych po Pacyfiku wyspach, często mikroskopijnych rozmiarów. Ponieważ europejskie mapy w centrum mają nasz kontynent, znajdująca się po drugiej stronie planety Oceania jest na nich zwykle rozcięta w połowie. Dosłownie, kraniec świata.

Ale tak peryferyjne położenie na mapie zaczyna być coraz bardziej mylące. Pacyficzne wyspy i wysepki, takie jak Papua Nowa-Gwinea, Fidżi, Kiribati, Samoa, Tahiti czy Vanuatu, stały się ważniejsze niż kiedykolwiek. Dość powiedzieć, że ten region zaczęli odwiedzać najpotężniejsi światowi przywódcy. W ostatnich latach m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził Tahiti, przywódca Chin, Xi Jinping - Fidżi i Papuę Nową-Gwineę, a drugie z tych państw odwiedzić miał w tym tygodniu także prezydent USA - po raz pierwszy w historii. Z powodu impasu w amerykańskim Kongresie Joe Biden musiał ostatecznie odwołać swoją wizytę, wysłał jednak w zastępstwie szefa dyplomacji USA, Antony'ego Blinkena.

Co sprawiło, że te ubogie, zagubione na wodach największego, ziemskiego oceanu wyspy, stały się tak ważne?

Główne wyspy Oceanii - regionu na środku Pacyfiku Mapy Google / tvn24.pl

Pacyfik - znaczenie ekonomiczne

Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze - stwierdzenie to może być wyjaśnieniem bezprecedensowego wzrostu znaczenia państw Oceanii, przynajmniej częściowo. Przez region ten przebiegają kluczowe morskie szlaki handlowe, bez których stanęłyby światowe gospodarki, na czele z amerykańską i chińską. Przez Pacyfik i Oceanię transportowane jest obecnie więcej towarów niż przez Atlantyk, znaczenie tego transportu jest więc trudne do przecenienia.

Co więcej, na tych pacyficznych wyspach lub w otaczających je wodach znajdują się olbrzymie złoża cennych surowców. W Papui Nowej-Gwinei są jedne z największych na świecie złóż miedzi i złota, na Wyspach Salomona wydobywane są m.in. ołów, cynk, nikiel i złoto. Olbrzymie, złoża znajdują się też w wielu miejscach pod morskim dnem, ich eksploatacja wymagać jednak będzie współpracy państw posiadających fundusze i technologie z okolicznymi wysepkami, które mają do nich prawa, lub chociaż mogą zapewniać bezpieczny port i uzupełnienie zaopatrzenia. Do tego dochodzą niezliczone łowiska oraz zasoby leśne - przykładowo, Wyspy Solomona są jednym z największych producentów egzotycznych gatunków drewna.

Pacyfik - znaczenie polityczne

Ale pieniądze to zdecydowanie nie wszystko. Oceania jest coraz ważniejsza, ponieważ stała się obszarem rywalizacji dwóch największych światowych mocarstw: USA i Chin. To Pacyfik i Oceania de facto dzielą - lub łączą - oba te państwa, przez co rosnącego znaczenia nabiera objęcie tego obszaru swoją strefą wpływów nie tylko gospodarczych, ale też politycznych i w dziedzinie bezpieczeństwa.

Choć często mikroskopijne i biedne, wyspy Oceanii nadal są suwerennymi państwami, które mają wyłączną kontrolę nad swoim terytorium. Bez ich zgody nie można więc korzystać np. z niezwykle cennych na ogromnym oceanie portów morskich czy lotnisk. Państwa te dysponują też głosami w wielu organizacjach międzynarodowych, na czele z ONZ. Ich poparcie ułatwia więc wygrywanie często ważnych głosowań w takich instytucjach jak np. Światowa Organizacja Zdrowia. Przeciągając te państwa na swoją stronę i wygrywając konkretne głosowania, mocarstwa takie jak USA czy Chiny mogą przedstawiać je później jako dowody poparcia większości świata dla swoich celów.

Emmanuel Macron z wizytą w Polinezji Francuskiej w Oceanii Reuters Archive

Rywalizacja w Oceanii

Pierwsze "strzały" w nowej rywalizacji w Oceanii oddały Chiny, które od początku XXI wieku zaczęły wykorzystywać malejące zainteresowanie tym regionem ze strony USA. Pojawiły się kolejne spotkania z udziałem coraz wyższych rangą przedstawicieli Pekinu - tylko Xi Jinping spotkał się osobiście z przynajmniej dziesiątką przywódców państw Oceanii. Jednocześnie z dala od błysku fleszy rozpoczęto próby zawierania kluczowych porozumień. Nieoficjalne doniesienia mówiły nie tylko o uzyskiwaniu wyłącznych praw do wydobycia surowców czy uzupełniania zaopatrzenia przez okręty chińskiej marynarki, ale nawet o budowie chińskich baz morskich, m.in. na Vanuatu.

Doniesienia o budowie bazy na Vanuatu w 2018 roku zostały zdementowane, ale Chiny nie rezygnują z dalszego próbowania. Możliwość stacjonowania żołnierzy na środku Pacyfiku umożliwiałaby nie tylko lepszą ochronę swoich szlaków handlowych, ale także byłaby bezcenna w przypadku otwartej konfrontacji z USA. Zacieśnienie współpracy na polu wojskowym udało się zwłaszcza z Wyspami Salomona, z którym w 2022 roku Chiny skutecznie zawarły pakt bezpieczeństwa. Jego szczegóły nie zostały ujawnione, według doniesień Chiny zapewniły sobie nim jednak możliwość rozmieszczenia na wyspach swoich żołnierzy, a także umożliwiły chińskim okrętom cumowanie w tamtejszych portach.

Dyplomacja uśmiechów

Nic dziwnego, że chińska aktywność w Oceanii zaniepokoiła Waszyngton. W ostatnich latach nastąpiła w efekcie dosłowna amerykańska "kontrofensywa" w Oceanii podyktowana próbą odzyskania wpływów w tym regionie. Podobnie jak Chiny, USA starają się ożywić kontakty dyplomatyczne, handlowe i bezpieczeństwa, w regionie otwierane są nawet nowe ambasady, m.in. na Wyspach Salomona, Vanuatu, Kiribati i Tonga.

Najnowszym akcentem amerykańskich starań w Oceanii stało się podpisanie przez USA 22 maja nowych porozumień z Papuą Nową-Gwineą, m.in. o współpracy obronnej oraz o bezpieczeństwie morskim. Na ich mocy jednostki amerykańskiej Straży Przybrzeżnej będą mogły patrolować wody należące do Papui Nowej-Gwinei, nieoficjalnie mówi się także o przyznaniu siłom USA dostępu do lokalnych obiektów wojskowych.

Porozumienia te Amerykanie podpisali w trakcie odbywającego się w Port Moresby Forum USA - Państwa Wyspiarskie Pacyfiku. To nowa platforma współpracy, oparta o podpisaną we wrześniu 2022 roku w Waszyngtonie wspólną deklarację współpracy USA i 14 wyspiarskich państw pacyficznych. Deklaracja ta, podpisana m.in. przez szczególnie bliskie Chinom Wyspy Salomona, były dużym sukcesem amerykańskiej dyplomacji - zwłaszcza, że jak dotąd podobnej, zbiorowej deklaracji nie udało się podpisać samym Chinom.

Pomoc finansowa dla Pacyfiku

Teraz, w ślad za spotkaniami i obietnicami współpracy, muszą pójść konkrety. Ponieważ w tle mocarstwowej, globalnej rywalizacji USA i Chin, toczy się codzienne życie wyspiarskich państw Oceanii. A te mają własne problemy: zmiany klimatyczne, zacofanie gospodarek narodowych, brak nowoczesnej infrastruktury. Na wszystkie te problemy pomocne są natomiast pieniądze, zwłaszcza te idące w miliony.

Doskonale wiedzą o tym zarówno Chiny, jak i USA, obiecując Oceanii coraz większe kwoty. Chiny finansują już wyspiarskim państwom kolejne inwestycje, jak szpitale czy obiekty sportowe, zapewniając jednocześnie pomoc rozwojową i wsparcie w walce z konsekwencjami katastrof naturalnych. Łącznie, według szacunków Lowy Institute, w latach 2008-2020 Chiny zainwestowały w region równowartość co najmniej 3 miliardów 148 milionów dolarów.

Teraz Amerykanie próbują to jednak przelicytować. Biały Dom zapowiedział właśnie pacyficznym wyspom wsparcie o łącznej wartości ponad 8 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 20 lat. To bezprecedensowe kwoty w historii regionu. W rezultacie państwa Oceanii mają szanse na uzyskanie pomocy finansowej w skali, która była dotąd poza zasięgiem.

Na ile globalna rywalizacja okaże się dzięki temu szczęśliwa dla pacyficznych mikrowysp - nie wiadomo. Ale Oceania jeszcze nigdy nie była tak ważna.

