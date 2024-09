Putin stwierdził, że należy dążyć do tego, aby obwód był "nie tylko twierdzą na zachodnich granicach" Rosji, ale by był też "organicznie zintegrowany z życiem całego kraju". Dyktator oświadczył, że Rosja nigdy "nie zapomni" o obwodzie królewieckim, i że to terytorium musi nadal rozwijać się zgodnie z rosyjskimi wartościami społecznymi i kulturowymi - podkreślił amerykański think tank.