Zbigniew Rau zainicjował Odnowiony Dialog OBWE dotyczący bezpieczeństwa europejskiego

Rau: jesteśmy w krytycznym momencie dla bezpieczeństwa

- Cieszymy się z wysiłków podjętych w tym celu przez USA i Rosję, i ich kanały bilateralne. OBWE może je uzupełnić i wzmocnić, miało już bowiem sukcesy we wspieraniu stabilizacji w Europie w przeszłości - w czasach zimnej wojny i w ostatnich trzech dekadach - zaznaczył szef MSZ. Dodał, że OBWE to najlepsze forum do dyskutowania o bezpieczeństwie, ponieważ to wciąż jeden z filarów międzynarodowego systemu bezpieczeństwa.