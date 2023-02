"W tej sali jest oczywisty problem". Przemawiają Rosjanie, uczestnicy obrad wychodzą

Rosyjska delegacja zabierała głos dwukrotnie, za każdym razem część parlamentarzystów ostentacyjnie opuszczała salę obrad. Część z nich, która zdecydowała się zostać, rozkładała na czas przemówienia Rosjan duże ukraińskie flagi. Były one rozłożone również podczas przemówienia delegacji białoruskiej.

"W tej sali jest oczywisty problem"

- W tej sali jest oczywisty problem, na który nie zwraca się uwagi (ang. elephant in the room), czyli rosyjska delegacja. Jeśli ktoś by mnie spytał, kto jest zbrodniarzem wojennym, wskazałbym na osoby, które zajmują tylne ławy w tym pomieszczeniu – powiedział Łotysz.