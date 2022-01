Zbigniew Rau na Stałej Radzie OBWE: ryzyko wojny jest obecnie większe niż kiedykolwiek

W czwartek Rau wziął udział w posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu, podczas której oficjalnie zaprezentował program oraz priorytety polskiego przewodnictwa w organizacji. Nawiązał do historii Polski oraz do jej doświadczenia oporu wobec imperialnych aspiracji sąsiadów i podporządkowania się obcemu mocarstwu. - Zerwanie żelaznej kurtyny 30 lat temu było dla mojego narodu i całej Europy Środkowej momentem odzyskania suwerenności i państwowości - podkreślił.

- To był właśnie ten moment, w którym miały miejsce bardzo tragiczne epizody w naszej historii, kiedy władze komunistyczne otworzyły ogień do demonstrujących robotników, przedstawicieli tego samego narodu, w Gdańsku i Gdyni w 1970 roku oraz w 1981 roku w Kopalni Wujek w Katowicach - mówił, wskazując, że to doświadczenie Polski powinno być dokładnie przestudiowane przez wszystkich, którzy mogą sądzić, że użycie siły przeciwko własnym ludziom jest dobrą opcją i przyniesie trwałe rozwiązania.