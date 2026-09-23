Świat Nie będą monitorować wyborów w USA. "Odejście od ugruntowanej praktyki" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Trump na wojnie z mediami. Żadna stacja nie pokazała uroczystości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: LukeOnTheRoad / Shutterstock

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Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) poinformowała w środę, że jej obserwatorzy nie zostali zaproszeni przez USA do monitorowania listopadowych wyborów do Kongresu.

Jak podkreślono, stało się to po raz pierwszy od 2002 roku. "Po ponad dwóch dekadach, w których Stany Zjednoczone gościły obserwatorów OBWE, decyzja ta stanowi znaczące odejście od ugruntowanej praktyki demokratycznej" - czytamy.

"Jest to decyzja godna ubolewania" - napisano. Dodano jednocześnie, że jest ona niezgodna ze zobowiązaniami podjętymi przez członków OBWE, w tym USA.

Rolą misji OBWE podczas wyborów jest między innymi nadzorowanie zachowania standardów demokratycznych. Organizacja publikuje następnie raport, w którym przedstawia swoje wnioski. "Poszanowanie wolności słowa i pokojowych zgromadzeń, a także niezależna i bezstronna obserwacja obywatelska, pozostają istotnymi elementami przejrzystości procesu wyborczego i budowania zaufania społecznego" - podkreślono w komunikacie.

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Wybory w USA

Wybory do Kongresu odbędą się 3 listopada. Wyłoniony wówczas zostanie cały skład Izby Reprezentantów i około jednej trzeciej Senatu.