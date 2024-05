Państwa NATO są w stanie zapewnić mniej niż pięć procent zdolności obrony powietrznej niezbędnej do ochrony państw członkowskich w Europie Środkowej i Wschodniej przed atakiem na pełną skalę - ujawnił "Financial Times". Brytyjski dziennik powołał się na wewnętrzne wyliczenia Sojuszu.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie podkreśliła znaczenie obrony powietrznej, czego dowodzą kierowane do Zachodu prośby Kijowa o dodatkowe systemy i rakiety do ochrony miast, wojsk i sieci energetycznej przed codziennymi nalotami, jednak Europa sama zupełnie nie jest przygotowana do obrony przed atakami z powietrza - napisał "Financial Times".