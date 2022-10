Obraz Moneta oblany puree ziemniaczanym

Dwoje aktywistów klimatycznych z grupy "Letzte Generation" wylało w niedzielę puree ziemniaczane na obraz Claude'a Moneta "Les Meules" w Muzeum Barberini w Poczdamie. Następnie aktywiści przykleili dłonie do ściany pod obrazem. Był to protest przeciwko braku działań rządzących w obliczu katastrofy klimatycznej.

- Ludzie głodują, zamarzają i umierają. Mamy katastrofę klimatyczną, a jedyne czego się boicie, to zupa pomidorowa lub puree ziemniaczane na obrazie - mówiła aktywistka na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu pod oblanym puree obrazem Claude'a Moneta "Les Meules", czyli "Stogi siana", i nawiązując do niedawnego oblania obrazu Vincenta van Gogha zupą pomidorową przez grupę "Just Stop Oil" w Londynie.