Świat Izraelski dyplomata chciał wręczyć odbiornik Starlink delegacji z Iranu. "Modlimy się o zmianę reżimu" Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon próbował wręczyć irańskiemu dyplomacie terminal Starlink Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W Nowym Jorku trwa 81. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak informuje Reuters, na sali obrad ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon próbował wręczyć irańskiemu dyplomacie terminal Starlink. To ten sam odbiornik, którym podczas swojego przemówienia w czwartek posłużył się premier Benjamin Netanjahu.

Agencja Reutera opublikowała nagranie, na którym widać jak Danon podchodzi do irańskiego delegata. Ambasador, trzymając odbiornik, powiedział, że urządzenie to może pomóc "narodowi irańskiemu odzyskać wolność".

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- Uznałem za stosowne przekazać wam Starlinka. Jeśli słuchaliście premiera, wiecie, że będzie on dla was bardzo przydatny - pozwoli Irańczykom odzyskać wolność po tym, co im zgotowaliście. Chcecie go więc zabrać i dostarczyć do Teheranu? - powiedział cytowany przez Reuters Danon.

I dodał: - Może wam się bardzo przydać w Iranie. Kochamy naród irański i modlimy się o zmianę reżimu w tym kraju. Ten dzień nadejdzie.

Przedstawiciel Izraela nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Dyplomata, do którego skierował te słowa, nie dał się wciągnąć w dyskusję, a jedynie się odwrócił.

Do tej sytuacji doszło kilka miesięcy po tym, jak w styczniu 2026 roku Iran wprowadził ogólnokrajową blokadę internetu w odpowiedzi na masowe protesty w całym kraju.

Iran oficjalnie zniósł ograniczenia dostępu do sieci pod koniec maja, kończąc trwającą kilka miesięcy blokadę.

Delegaci opuścili salę

W czwartek na forum ONZ Netanjahu stanowczo bronił działań Izraela w regionie. W ten sposób starał się przeciwdziałać rosnącej izolacji międzynarodowej. Nie bez powodu. Już za pięć tygodniu w Izraelu odbędą się wybory parlamentarne.

Jak informował Reuters, sondaże wskazują, że blok Netanjahu ustępuje rywalom. Dlatego premier wykorzystał przemówienie, żeby przedstawić - jak to określił - walkę Izraela na siedmiu frontach, w tym wojnę z Iranem.

Podczas jego przemówienia dziesiątki delegatów opuściły salę obrad.

40-minutowe przemówienie Netanjahu było transmitowane na żywo we wszystkich czterech głównych izraelskich kanałach telewizyjnych.