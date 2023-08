Zatrzymania po gejowskim ślubie, pierwsze oskarżenie za "oburzający homoseksualizm"

67 osób zostało we wtorek zatrzymanych po ślubie gejowskiej pary w mieście Ekpan w położonym na południu Nigerii stanie Delta - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na doniesienia miejscowej policji.

Nasilają się represje wobec osób LGBT w Afryce

Biuro Amnesty International w Abudży potępiło aresztowania i wezwało do "natychmiastowego zakończenia tego polowania na czarownice". - W społeczeństwie, w którym szerzy się korupcja, prawo zakazujące związków osób tej samej płci jest coraz częściej wykorzystywane do nękania, wymuszeń i szantażowania ludzi - powiedział agencji AP Isa Sanusi, dyrektor AI w Nigerii.

Oskarżenie o "oburzający homoseksualizm"

W Ugandzie po raz pierwszy wysunięto oskarżenie o "oburzający homoseksualizm". Oskarżonym jest 20-latek. Zgodnie z aktem oskarżenia został on 18 sierpnia oskarżony o homoseksualizm po tym, gdy "odbył nielegalny stosunek seksualny" z 41-letnim mężczyzną.

W maju 2023 roku Uganda przyjęła ustawę zaostrzającą karę za homoseksualizm. Wcześniej groziło za to do 14 lat więzienia, obecnie nawet kara śmierci, a za "propagandę LGBT" można otrzymać do 14 lat pozbawienia wolności.