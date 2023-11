Oakland. Przy pomocy koparki próbowali ukraść bankomat z całodobowego sklepu

Właściciel sklepu: to nie jest amerykański sen

Właściciel biznesu nie ukrywał swojej frustracji tym, że musi wydać dziesiątki tysięcy dolarów na pokrycie szkód oraz tym, co dzieje się z innymi lokalnymi interesami w Oakland. W rozmowie z dziennikarzem pytał o to, co dzieje się z pieniędzmi z podatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego. - To nie jest już to, co nam obiecano, to nie jest amerykański sen. Nie dostrzegam już amerykańskiego snu, a widzę amerykański koszmar - mówił.