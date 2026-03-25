"Gdzie są teraz?" Poseł porównał zarobki Polaków i Słowaków

Słowacja wprowadza ograniczenia w sprzedaży paliw

Z trwającego półtora minuty nagrania, które Julius Jakab zamieścił w mediach społecznościowych w sobotę, można wywnioskować, że zostało ono zarejestrowane w parlamencie Słowacji. Sugerują to zwroty, których użył poseł z klubu Dla ludzi (słow. Za ľudí) i tło za jego plecami.

Porównał zarobki w Polsce i na Słowacji

36-letni polityk w przemowie porównał między innymi zarobki w Polsce i na Słowacji. - W 2009 roku, gdy przyjęliśmy euro, Słowacy zarabiali więcej niż Polacy. Polacy mieli niższe średnie wynagrodzenie niż Słowacy. Szanowne koleżanki i koledzy, gdzie są teraz? - mówił Jakab. Zauważył, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi w przeliczeniu 2154 euro, podczas gdy na Słowacji 1620 euro.

Julius Jakab Źródło: Vaclav Salek/PAP

Polityk zwrócił również uwagę m.in. na ponad pięć tysięcy kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu zbudowanych w Polsce oraz "180 euro na dziecko" [czyli program 800 plus - red. ]. - Ten kraj się rozwija. Mają czterokrotnie wyższy wzrost gospodarczy od nas. Pod względem [tempa - red.] wzrostu gospodarczego prześcignęli Singapur, Hongkong, światowe potęgi. Polska dołączyła do grona 20 najsilniejszych gospodarek na świecie - kontynuował.

Słowację po 15 latach rządów Roberta Ficy określił jako "zupełną dziurę". - W którą stronę spogląda Robert Fico? Nie patrzy na Polaków. Patrzy tylko na Moskwę - ocenił Jakab.

Zarobki premierów Polski i Słowacji

Słowacki poseł porównał również pensje premierów Polski i Słowacji. - [Donald Tusk - red.] 5200 euro miesięcznie. Robert Fico? Prawie 13 tysięcy! Oto Polska vs. Słowacja. Szanowne panie i panowie ze Smeru [partia Ficy - red.], oto, co osiągnęliście w ciągu ostatnich 15 lat, to jest wasze świadectwo - stwierdził. W opisie nagrania przekazał, że w czasie gdy Polska korzystała ze środków z UE, na Słowacji sprzeniewierzano unijne fundusze.

Fico o Polakach, przez których "wyschły dziesiątki stacji paliw"

Jakab opublikował nagranie kilka dni po tym, jak rząd Słowacji poinformował o czasowym ograniczeniu w sprzedaży paliw. Robert Fico tłumaczył decyzję problemem tzw. turystyki paliwowej. Zwrócił uwagę, że różnice cenowe między Słowacją a krajami sąsiednimi doprowadziły do sytuacji, w której kierowcy masowo przekraczają granicę wyłącznie po to, by zatankować tańsze paliwo. - Doszło do sytuacji, że na północy Słowacji dosłownie wyschły dziesiątki stacji paliw, ponieważ cena jest niższa w porównaniu z Polską. Opłacało się i nadal opłaca obywatelom Polski przyjeżdżać na terytorium Słowacji na zakupy i zaopatrywać się w paliwo - powiedział premier.

Redagowała Anna Zaleska