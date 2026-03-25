Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Gdzie są teraz?" Poseł porównał zarobki Polaków i Słowaków

|
Julius Jakab
Słowacja wprowadza ograniczenia w sprzedaży paliw
W którą stronę spogląda Robert Fico? Nie patrzy na Polaków. Patrzy tylko na Moskwę - stwierdził słowacki poseł Julius Jakab, mówiąc w parlamencie o Polsce. Między innymi porównał zarobki w obu krajach. Zwrócił uwagę również na pensje szefów rządu u nas i na Słowacji.

Z trwającego półtora minuty nagrania, które Julius Jakab zamieścił w mediach społecznościowych w sobotę, można wywnioskować, że zostało ono zarejestrowane w parlamencie Słowacji. Sugerują to zwroty, których użył poseł z klubu Dla ludzi (słow. Za ľudí) i tło za jego plecami.

Porównał zarobki w Polsce i na Słowacji

36-letni polityk w przemowie porównał między innymi zarobki w Polsce i na Słowacji. - W 2009 roku, gdy przyjęliśmy euro, Słowacy zarabiali więcej niż Polacy. Polacy mieli niższe średnie wynagrodzenie niż Słowacy. Szanowne koleżanki i koledzy, gdzie są teraz? - mówił Jakab. Zauważył, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi w przeliczeniu 2154 euro, podczas gdy na Słowacji 1620 euro.

Polityk zwrócił również uwagę m.in. na ponad pięć tysięcy kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu zbudowanych w Polsce oraz "180 euro na dziecko" [czyli program 800 plus - red. ]. - Ten kraj się rozwija. Mają czterokrotnie wyższy wzrost gospodarczy od nas. Pod względem [tempa - red.] wzrostu gospodarczego prześcignęli Singapur, Hongkong, światowe potęgi. Polska dołączyła do grona 20 najsilniejszych gospodarek na świecie - kontynuował.

Słowację po 15 latach rządów Roberta Ficy określił jako "zupełną dziurę". - W którą stronę spogląda Robert Fico? Nie patrzy na Polaków. Patrzy tylko na Moskwę - ocenił Jakab.

Zarobki premierów Polski i Słowacji

Słowacki poseł porównał również pensje premierów Polski i Słowacji. - [Donald Tusk - red.] 5200 euro miesięcznie. Robert Fico? Prawie 13 tysięcy! Oto Polska vs. Słowacja. Szanowne panie i panowie ze Smeru [partia Ficy - red.], oto, co osiągnęliście w ciągu ostatnich 15 lat, to jest wasze świadectwo - stwierdził. W opisie nagrania przekazał, że w czasie gdy Polska korzystała ze środków z UE, na Słowacji sprzeniewierzano unijne fundusze.

Fico o Polakach, przez których "wyschły dziesiątki stacji paliw"

Jakab opublikował nagranie kilka dni po tym, jak rząd Słowacji poinformował o czasowym ograniczeniu w sprzedaży paliw. Robert Fico tłumaczył decyzję problemem tzw. turystyki paliwowej. Zwrócił uwagę, że różnice cenowe między Słowacją a krajami sąsiednimi doprowadziły do sytuacji, w której kierowcy masowo przekraczają granicę wyłącznie po to, by zatankować tańsze paliwo. - Doszło do sytuacji, że na północy Słowacji dosłownie wyschły dziesiątki stacji paliw, ponieważ cena jest niższa w porównaniu z Polską. Opłacało się i nadal opłaca obywatelom Polski przyjeżdżać na terytorium Słowacji na zakupy i zaopatrywać się w paliwo - powiedział premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw

BIZNES
Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji

Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji

BIZNES

Redagowała Anna Zaleska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Vaclav Salek/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sławomir Nowak
Sławomir Nowak złożył zawiadomienie na prokuratora, który go ścigał
Robert Zieliński
Miejsce zdarzenia
Ciało mężczyzny w rowie. Leżał z twarzą w wodze
Lublin
Zderzenie na Czerniakowskiej
Zderzenie z autobusem. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
"Nie jesteś jednym z nas". Transparent na meczu Lecha Poznań z Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Rysa na wizerunku "prezydenta kibiców". O to mają pretensje do Nawrockiego
Marcin Złotkowski
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
BIZNES
imageTitle
Urban uchylił rąbka tajemnicy. Tego się spodziewa i oczekuje w meczu z Albanią
EUROSPORT
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
BIZNES
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Wizyta "bardzo nietypowa". Sikorski: jest tylko jedno uzasadnienie
Polska
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
BIZNES
Policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby
Stosowali metodę "loverboya". Handlowali kobietami i zarabiali na prostytucji
Łódź
27 min
pc
Jest warta tryliony dolarów, chcą ją zapakować do worka. "To jest wykonalne"
Opinie i wydarzenia
Karol Nawrocki
TVN24: rolą dziennikarzy jest zadawanie pytań
Polska
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
BIZNES
Drogi krzyżowe w Warszawie
Drogi krzyżowe w Warszawie. Trasy i zamknięte ulice
WARSZAWA
sen zegarek shutterstock_2674805173
Niewielki wysiłek, duża różnica. Ryzyko udaru może spaść nawet o 57 proc.
Anna Bielecka
Kaczyński - mikrofon
Kaczyński o wizycie Nawrockiego. "Nie wiem, co przywiózł"
Polska
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
BIZNES
Do pomocy wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
Ciało 13-latka znaleźli rodzice. Są wstępne wyniki sekcji
Rzeszów
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Przez wyłudzenia stracili ponad trzy miliony złotych. CBA zatrzymało pięć osób
Poznań
Donald Trump
Przegrał kandydat wspierany przez Trumpa. Mar-a-Lago będzie reprezentować demokratka
Świat
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
METEO
Pożary traw i zarośli to ogromne zagrożenie (zdj. ilustracyjne)
W pożarze traw zginął mężczyzna
Kraków
Ubiegał się o ochronę międzynarodową w Polsce
Ma amputowane części obu nóg. Straż Graniczna wpuściła go Polski dopiero za drugim razem
Lublin
U.S. aircraft carrier Gerald R. Ford
Najpotężniejszy lotniskowiec dotarł na Kretę. Przejdzie naprawy po pożarze
Świat
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Szukają siedziby dla unijnej instytucji. Warszawa poza finałem
WARSZAWA
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
BIZNES
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
METEO
Andrzej Poczobut
Rocznica "najsmutniejsza, jaką do tej pory obchodziliśmy"
Świat
Był przesłuchiwany w prokuraturze
Organista "przeprowadzał badania uczniów". Usłyszał zarzuty, został aresztowany
Katowice
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
BIZNES
