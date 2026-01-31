Logo strona główna
Świat

"NYT": zmiany w armii, przeprowadzone przez Xi Jinpinga, mogą wpłynąć na plany Chin wobec Tajwanu

Chiny ujawniły potencjał wojskowy: 1,5 mln żołnierzy, siły odstraszania nuklearnego
Zagadkowa dymisja dowódcy chińskiej armii
Źródło: TVN24
W ostatnim czasie w chińskich siłach zbrojnych przeprowadzono bezprecedensowe czystki. Zdymisjonowany został między innymi wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej. Dziennik "New York Times" ocenia, że zmiany te mogą wpłynąć na plany Pekinu wobec Tajwanu.

75-letni generał Zhang Youxia był weteranem sił lądowych i do tej pory uchodził za bliskiego sojusznika przywódcy Chin. Jego upadek to polityczne trzęsienie ziemi - w państwowej komisji wojskowej był on ostatnim członkiem ścisłego kierownictwa z poprzedniego rozdania, który utrzymał się na stanowisku.

Pozostali kluczowi dowódcy z pierwotnego składu zostali już wcześniej usunięci w ramach bezprecedensowych czystek, przeprowadzanych w chińskiej armii od kilkunastu miesięcy.

W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?

Maciej Michałek

Jak zwrócił uwagę "NYT", Xi będzie musiał znaleźć sposób, aby sfinalizować plan modernizacji armii, który ma być zrealizowany do 2027 r. Ponadto ta data została wskazana przez część amerykańskiego środowiska wywiadowczego jako moment osiągnięcia przez Chiny zdolności bojowej pozwalającej na inwazję na Tajwan.

Zdaniem byłego analityka CIA Johna Culvera, który obecnie jest ekspertem współpracującym z Brookings Institution, Xi uznał, że armia nie zdołała osiągnąć powierzonych jej celów. Dodał, że może to opóźnić plany operacji wojskowej, w tym przejęcia Tajwanu. Zdaniem Culvera już widać efekty zmian w armii. Ekspert wskazuje na część cyklicznych ćwiczeń wojskowych, które prawdopodobnie zostały przełożone.

W kręgach chińskiego przywódcy "małe spory mogą urosnąć do rangi dużych"

- Jeśli Xi Jinping dostanie złe rady, jeśli się przeliczy z winy lizusów, którzy będą mu przekazywać tylko to, co (Xi) chce usłyszeć, a nie to, co powinien, to jest to ryzyko numer jeden - powiedział były urzędnik Pentagonu Drew Thompson, który gościł w USA w 2012 r. generała Zhanga wraz z oficerami chińskiego wojska.

Jego zdaniem nowe kierownictwo w armii, które prawdopodobnie będzie składać się z lojalistów, może nie mieć odwagi na przedstawienie przywódcy realnej oceny sytuacji.

Chiński generał podejrzany o przekazywanie USA informacji o broni jądrowej
Chiński generał podejrzany o przekazywanie USA informacji o broni jądrowej

"NYT", powołując się na analityków, zasugerował, że być może konflikt między Xi a Zhangiem dotyczył sposobu przeprowadzenia reform w wojsku. W kręgach chińskiego przywódcy "małe spory mogą urosnąć do rangi dużych" - zaznaczył Thompson.

Niemniej, dziennik zwrócił uwagę, że w grudniu mianowano nowych dowódców, m.in. dowódcę Teatru Wschodniego, który odpowiada za Tajwan. Zaledwie tydzień później przeprowadzono zaś wyjątkowo agresywne manewry wokół Tajwanu. Zdaniem gazety może to być sygnał chińskich władz, że - mimo przetasowań na kluczowych stanowiskach dowódczych - siły zbrojne Państwa Środka nadal mogą być skuteczne.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

