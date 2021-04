"NYT": Izrael poinformował Waszyngton o ataku na statek Strażników Rewolucji

To siły Izraela stały za atakiem na statek MV Saviz należący do irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na Morzu Czerwonym - ujawnił amerykański dziennik "New York Times". Wcześniej o ataku poinformowała saudyjska telewizja Al-Arabija, a następnie irańskie media państwowe.

W środowej publikacji "New York Times" powołuje się na amerykańskie źródła rządowe. Dziennik podkreślił, że choć Izrael oficjalnie nie przyznał się do ataku, powiadomił o tym Waszyngton. Na "New York Times" powołała się także irańska telewizja państwowa.

Według wcześniejszych doniesień agencji Tasnim związanej ze Strażnikami Rewolucji, statek został zaatakowany na Morzu Czerwonym u wybrzeży Erytrei za pomocą min przyczepionych do kadłuba. Saudyjskie media spekulowały, że dokonali tego izraelscy komandosi.

Wcześniej agencja Reutera relacjonowała, że nie jest w stanie zweryfikować doniesień o ataku, nie uzyskała również na ten temat komentarza ze strony władz irańskich. Portal dziennika "Times of Israel" podał, opierając się o doniesienia mediów arabskojęzycznych, że Saviz został ostrzelany rakietami w pobliżu Jemenu, a jednostka była w istocie okrętem szpiegowskim Strażników Rewolucji pływającym pod przykrywką statku handlowego.

Ataki na irańskie statki i infrastrukturę wojskową

Według raportu dziennika "Wall Street Journal" z połowy marca, w ciągu kilku ostatnich lat Izrael przeprowadził co najmniej 12 ataków na irańskie statki zmierzające do Syrii - transportowano nimi głównie ropę naftową. Izrael uważa, że zyski ze sprzedaży tego surowca mogą być przeznaczane na finansowanie ekstremistów na Bliskim Wschodzie.

Jak przypomina Reuters, siły izraelskie wielokrotnie atakowały też powiązaną z Iranem infrastrukturę wojskową w Syrii, nie zawsze publicznie to potwierdzając. Pod koniec lutego doszło do wybuchu na izraelskim statku transportowym w Zatoce Omańskiej. Władze Izraela uznały wówczas, że była to irańska operacja. Wcześniej również rząd USA oskarżał Iran o atakowanie statków w tym regionie.

Źródło: PAP