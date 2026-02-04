Logo strona główna
Świat

"NYT": czystki w chińskiej armii mogą wynikać z "paranoi" Xi Jinpinga

Xi Jinping
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło: TVN24, Reuters
Czystki w chińskiej armii i usunięcie czołowych generałów mogą - w opinii "New York Times" - wynikać z "ekstremalnego poziomu paranoi" przywódcy ChRL Xi Jinpinga. Zdaniem cytowanych przez "NYT" analityków wywiadu USA, Xi wykazuje "niezwykły poziom strachu".

O aresztowaniu ośmiu chińskich generałów, oficjalnie w ramach walki z korupcją, poinformowano pod koniec października, tuż przed rozpoczęciem plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Na samym zjeździe, na którym obecność jest obowiązkowa, nie pojawiło się aż 22 z 33 pozostałych najwyższych rangą chińskich generałów. Niespełna trzy miesiące później 24 stycznia chińskie ministerstwo obrony przekazało komunikat o wszczęciu postępowania wobec dwóch najwyższych rangą wojskowych. To Zhang Youxia i Liu Zhenli.

W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?

W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?

Maciej Michałek
Przepadła większość dowództwa chińskiej armii

Przepadła większość dowództwa chińskiej armii

Maciej Michałek

O czystkach w chińskiej armii i usunięciu czołowych generałów pisze we wtorkowym wydaniu "New York Times". W opinii amerykańskiego dziennika mogą one wynikać z "ekstremalnego poziomu paranoi" przywódcy ChRL Xi Jinpinga. Według amerykańskiego wywiadu działania te tworzą próżnię na szczytach dowództwa wojskowego.

Analitycy wywiadu USA o czystkach w chińskiej armii

Gazeta podkreśla, że Xi usunął wszystkich poza jednym z sześciu generałów mianowanych w 2022 r. do Centralnej Komisji Wojskowej, której przewodniczy on sam. Największym zaskoczeniem jest objęcie śledztwem pod koniec stycznia generała Zhanga Youxii, weterana wojennego cieszącego się autorytetem w siłach zbrojnych i uważanego dotąd za lojalnego sojusznika przywódcy ChRL.

Gen. Zhang Youxia jest oskarżony o przekazywanie USA informacji o chińskim programie zbrojeń nuklearnych
Gen. Zhang Youxia jest oskarżony o przekazywanie USA informacji o chińskim programie zbrojeń nuklearnych
Źródło: EPA/LUONG THAI LINH

Zdaniem cytowanych przez "NYT" analityków wywiadu USA, Xi wykazuje "niezwykły poziom strachu". Były analityk CIA John Culver ocenił, że "paranoja jest bardziej cechą jego przywództwa niż błędem". Eksperci zwracają uwagę, że w systemach autorytarnych przywódcy często postrzegają swoje najbliższe otoczenie, a nie dysydentów, jako "największe zagrożenie". - Jako autokrata musisz być paranoikiem. Jesteś stale zagrożony -zauważył cytowany politolog Marcel Dirsus.

Oficjalnie Pekin mówi o "poważnych naruszeniach" dyscypliny przez Zhanga, co wpisuje się w wieloletnią kampanię antykorupcyjną Xi. Jednak jego usunięcie, porównywane przez historyków do głośnego konfliktu Mao Zedonga z wybranym na jego zastępcę wojskowym Lin Biao w 1971 roku, może mieć na celu ubiegnięcie ewentualnego sprzeciwu wobec planów Xi dotyczących czwartej kadencji - ocenia "NYT". Gazeta jednocześnie podkreśla, że choć pojawiały się spekulacje o rzekomym szpiegostwie generała, to amerykańscy urzędnicy "nie są świadomi", by był on informatorem USA.

Dziennik zauważa, że chaos kadrowy może skutkować "nieufnością między partią a armią", co potencjalnie wpłynie na zdolność do prowadzenia operacji wojskowych, w tym ewentualnych działań wobec Tajwanu. Xi utrzymuje, że przejęcie kontroli nad Tajwanem jest nieuniknione i stanowi warunek "wielkiego odrodzenia narodu chińskiego", przy czym nie wyklucza podjęcia w tym celu interwencji zbrojnej.

Od przejęcia sterów w Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w 2012 r. Xi skonsolidował władzę poprzez nieustanne kampanie antykorupcyjne, karząc setki tysięcy urzędników i eliminując rywali politycznych. W 2022 roku zerwał z obowiązującą od dekad tradycją polityczną, zapewniając sobie trzecią, trwającą pięć lat kadencję na stanowisku sekretarza generalnego KPCh.

54 min
Trump, Xi i ten trzeci. Co nas czeka w światowej polityce w 2026?
Trump, Xi i ten trzeci. Co nas czeka w światowej polityce w 2026?

Podcast o zagranicy

Autorka/Autor: Opracowała Anna Zaleska

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Chiny, Xi Jinping, Wojsko
