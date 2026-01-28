Logo strona główna
Świat

"NYT": bliskie związki z Trumpem stały się politycznym balastem dla skrajnej prawicy w Europie

Donald Trump
Wdowa po żołnierzu oburzona słowami Trumpa
Źródło: "Fakty" TVN
"New York Times" napisał we wtorek, że bliskie związki z Donaldem Trumpem stały się politycznym balastem dla skrajnej prawicy w Europie. Dziennik wskazuje, że przywódcy takich formacji w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Włoszech starają się odciąć od pomysłów prezydenta USA.

Liderzy partii nacjonalistycznych, suwerenistycznych i antyimigranckich uznawali Donalda Trumpa za ideologicznego sojusznika, ale teraz starają się zdystansować od posunięć czy wypowiedzi prezydenta, które urażają narodową dumę czy też podają w wątpliwość wartość sojuszy z państwami Europy. Doktryna "America First" staje się źródłem kłopotów dla skrajnej prawicy - ocenia "NYT".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"

Szef skrajnie prawicowej brytyjskiej partii Reform UK Nigel Farage nazwał wypowiedzi Trumpa dotyczące konieczności zajęcia Grenlandii "bardzo wrogim aktem". Giorgia Meloni, premierka Włoch, postrzegana w dużej mierze jako polityczka bardzo przychylna Trumpowi, wydała oświadczenie potępiające wypowiedź prezydenta USA na temat nieistotnej roli, jaką europejscy żołnierze mieli jakoby odegrać w Afganistanie. Jordan Bardella, szef francuskiego skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego uznał, że stanowisko Trumpa wobec Grenlandii jest "nie do zaakceptowania", a groźby nałożenia kolejnych ceł na francuskie dobra eksportowe nazwał szantażem.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/KENT NISHIMURA / POOL

Wygląda na to, że otwarte przyznawanie się do więzi z prezydentem USA stało się dla partii, które wcześniej chwaliły jego politykę i cieszyły się jego poparciem, "zdradliwe i niebezpieczne" - konstatuje dziennik.

Nie bez znaczenia jest to, że duża część potencjalnych wyborców formacji skrajnie prawicowych zadeklarowała w sondażach, nawet tych przeprowadzonych kilka tygodni wcześniej, że negatywnie ocenia politykę Trumpa.

Trump
Trump: jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy
Prezydent USA Donald Trump podczas pobytu w Davos
Trump o nowym pomyśle przejęcia Grenlandii
Neil Young
Neil Young w oryginalny sposób zaprotestował przeciw polityce Trumpa
Martyna Nowosielska-Krassowska

Skrajna prawica krytykuje Trumpa

Toteż Meloni wydała oświadczenie, w którym skrytykowała Trumpa za brak szacunku dla sojuszników, a Bardella poszedł o krok dalej i oznajmił w ubiegłym tygodniu, że Europa stoi przed wyborem pomiędzy "formą wasalizacji pod przykrywką transatlantyckiego partnerstwa" lub zdecydowaną odpowiedzią na postepowanie Waszyngtonu.

Donald Trump
"Nigdy ich nie potrzebowaliśmy". Trump o sojusznikach NATO
Donald Trump
Jego rówieśnicy ginęli w Wietnamie, ale Trump uniknął poboru. Pięć razy. Jak mu się to udało?
Monika Winiarska
2601N072X KNAPIK 01
Wdowa po żołnierzu o słowach Trumpa. "To cios w serce"

Współprzewodnicząca niemieckiej skrajnie prawicowej AfD Alice Weidel oświadczyła, że operacja USA w Wenezueli stanowi "pogwałcenie fundamentalnej kampanijnej obietnicy (Trumpa), dotyczącej nieingerowania w sprawy innych krajów" - relacjonuje "NYT".

Są też jednak głosy przeciwne - zastrzega dziennik - drugi szef AfD Tino Chrupalla pochwalił zagraniczne plany Trumpa i oświadczył, że prawo międzynarodowe "musi być renegocjowane", a "Wenezuela należy do strefy wpływów Ameryki, tak jak Ukraina należy do strefy wpływów Rosji".

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KENT NISHIMURA / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica