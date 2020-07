"Dzięki waszym życzeniom wyzdrowiałem". Przywódca Narodu świętował urodziny

"Obecnie cały świat, w tym także my, przechodzimy przez te trudności. Ja także to przeżyłem. Jestem szczerze wdzięczny mojemu ludowi, każdemu, kto martwił się moim stanem zdrowia, to dodało mi siły. Otrzymałem słowa poparcia z różnych części naszego kraju. Dzięki waszym życzeniom wyzdrowiałem" - mówił Nursułtan Nazarbajew w orędziu nagranym z okazji swoich 80. urodzin, które obchodził 6 lipca. 18 czerwca podano informację, że u Nazarbajewa zdiagnozowano COVID-19. "Nie ma powodu do niepokoju" - uspokajały wtedy służby byłego prezydenta.