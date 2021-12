Nowy wariant koronawirusa i kolejna fala pandemii COVID-19 w Europie. Zalecenia Komisji Europejskiej

Zalecenia Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zaleca, by państwa członkowskie regularnie monitorowały pojawiające się nowe przypadki wariantu omikron i codziennie dokonywały w sposób skoordynowany przeglądu obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu. - Unia Europejska i państwa członkowskie powinny być gotowe do wprowadzenia wszelkich niezbędnych kontroli - powiedziała von der Leyen.

Von der Leyen przekazała, że "naukowcy mówią nam, że musimy zrobić wszystko co możliwe, by jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy, aż będziemy mieli pewność, co do charakterystyki możliwości transmisji i zagrożenia płynącego z wariantu omikron". - Przygotujmy się na najgorsze, miejmy nadzieję na najlepsze - dodała szefowa KE, która przypomniała, że według naukowców pełne zaszczepienie i dawka przypominająca zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed COVID-19.