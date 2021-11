"Powinni skoncentrować się na pomocy". Prezydent RPA krytycznie o zakazie lotów na południe Afryki

Prezydent RPA apeluje: nie odkładajcie szczepień

W wydanym w niedzielę oświadczeniu Ramaphosa zaapelował do obywateli RPA o poddanie się szczepieniu. - Nie odkładajcie tego, udajcie się do najbliższej stacji i przyjmijcie szczepionkę przeciwko COVID-19 - powiedział. Polityk dodał, że rząd powołał już specjalną grupę mającą zbadać możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień dla pewnych zawodów i lokalizacji.

Prezydent poinformował również o odrzuceniu możliwości wprowadzenia nowych restrykcji, co argumentował trwającą w kraju kampanią szczepień. W RPA obowiązuje obecnie trwająca od północy do 4 rano godzina policyjna, ograniczenie zgromadzeń do 750 osób w obiektach zamkniętych oraz ograniczenie uczestników pogrzebów i nocnych czuwań do 100 osób. Noszenie maseczek w miejscach publicznych jest obowiązkowe.