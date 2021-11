RPA: zakazy podróżowania sprowadzają się do kary za wykrycie nowego wariantu koronawirusa

Nasz kraj został zbyt dotkliwie "ukarany" za wykrycie nowego wariantu koronawirusa, nazwanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) omikron - oświadczyły w sobotę władze RPA. To reakcja na wprowadzone w wielu krajach zakazy lotów z państw Afryki Południowej.

"Ta ostatnia runda zakazów podróżowania sprowadza się do ukarania RPA za zaawansowane sekwencjonowanie genomu i zdolność do szybszego wykrywania nowych wariantów. Doskonałość naukowa powinna być oklaskiwana, a nie karana" - oświadczył MSZ Republiki Południowej Afryki w komunikacie prasowym.

RPA: wariant wykryto w innych krajach

Podkreślono również, iż WHO odradza na razie stosowanie tak radykalnych środków po to, aby faworyzować "naukowe podejście oparte na ryzyku" i że rząd RPA w oczywisty sposób popiera to stanowisko.