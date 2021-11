Pierwsza fotografia nowego wariantu koronawirusa wykonana w Rzymie

Nowy wariant koronawirusa o nazwie omikron został uwieczniony na zdjęciu wykonanym w Rzymie. W szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu sfotografowali go tamtejsi specjaliści. Włoskie media pokazały obraz nowego wariantu koronawirusa w sobotę. Widać na nim różnice względem wariantu delta.

Zmutowany wariant koronawirusa SARS-CoV-2 został sfotografowany przez zespół naukowców pod kierunkiem profesora Carlo Federico Perno we współpracy z profesor Claudią Alteri z uniwersytetu w Mediolanie. Jedna fotografia przedstawia strukturę kolca białkowego wirusa w wariancie omikron, a druga w delcie, co porównuje się z kolcem pierwszej wersji SARS-CoV-2.

Nowy wariant koronawirusa. Naukowcy: więcej mutacji niż delta

Naukowcy wyjaśnili, że znaczne różnice w obrazie wirusa nie oznaczają automatycznie, że wariant jest bardziej niebezpieczny, ale to, że jeszcze bardziej dostosował się do organizmu człowieka. - Dalsze badania wskażą nam, czy to przystosowanie jest neutralne, mniej czy bardziej niebezpieczne - podkreślili badacze, cytowani przez agencję Ansa.