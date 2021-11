"Sytuacja kryzysowa". Nowy wariant wirusa, kraje wprowadzają i rozważają dodatkowe obostrzenia

W reakcji na pojawienie się wariantu koronawirusa omikron wiele krajów wprowadza lub rozważa dodatkowe obostrzenia. We Francji każdy, nawet osoby zaszczepione, po kontakcie z nowym wariantem będą podlegać kwarantannie. Wielka Brytania zaostrza zasady kontroli epidemicznej, Szwajcaria wprowadza ograniczenia dla podróżnych. Nasilają się także apele o przyjmowanie szczepionek przeciw COVID-19. Niemcy nie wykluczają wprowadzenia ograniczeń dla niezaszczepionych. - Niemcy znajdują się w sytuacji kryzysowej - ocenił szef tamtejszego Instytutu imienia Roberta Kocha.

Każda osoba, która miała kontakt z potwierdzonym lub potencjalnym przypadkiem zakażenia nowym wariantem koronawirusa omikron, będzie musiała poddać się kwarantannie, nawet jeśli jest zaszczepiona przeciw COVID-19 - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia Francji. Według obowiązujących w tym kraju dotąd zasad, jeśli dana osoba ma kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, powinna izolować się przez siedem dni tylko w sytuacji, gdy nie jest zaszczepiona, nie jest w pełni zaszczepiona i/lub jeśli ma obniżoną odporność.

We Francji nie potwierdzono żadnego przypadku nowego wariantu SARS-CoV-2.

Wielka Brytania wprowadza dodatkowe restrykcje. Testy PCR dla przyjezdnych i obowiązkowa izolacja

Na wykrycia kolejnych przypadków nowego wiariantu koronawirusa zareagował również rząd Wielkiej Brytanii, który ogłosił w sobotę nowe restrykcje, mające spowolnić rozprzestrzenianie się wariantu omikron.

- Każdy, kto przekracza granice Wielkiej Brytanii, będzie zobowiązany do przeprowadzenia testu PCR przed końcem drugiego dnia od przybycia. Do momentu uzyskania wyniku negatywnego osoby te będą musiały poddać się samoizolacji - ogłosił premier Boris Johnson na konferencji prasowej w Londynie. Ponadto osoby kontaktujące się z zakażonymi również będą musiały odbyć dziesięciodniową kwarantannę. Szef brytyjskiego rządu zapowiedział też zaostrzenie zasad dotyczących noszenia maseczek oraz przyspieszenie kampanii szczepień wzmacniających.

Uczestniczący z premierem w konferencji prasowej naczelny lekarz Anglii Chris Whitty ocenił, że obawy dotyczące mniejszej skuteczności szczepionek przy zakażeniu wariantem omikron są uzasadnione.

W sobotę w Wielkiej Brytanii zidentyfikowano pierwsze dwa przypadki nowego wariantu koronawirusa. Wcześniej, w czwartek wieczorem rząd podjął decyzję o zamknięciu granic dla niebędących obywatelami kraju przyjeżdżających z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe. W niedzielę do tej listy zostaną dodane Malawi, Mozambik, Zambia i Angola. Przylatujący stamtąd obywatele brytyjscy będą zobowiązani do odbycia dziesięciodniowej kwarantanny we wskazanym przez rząd hotelu.

Boris Johnson ogłasza nowe obostrzenia w związku z pojawieniem się wariantu koronawirusa omikron Reuters

Niemcy nie wykluczają ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn nie wykluczył wprowadzenia w kraju długotrwałych ograniczeń dla osób niezaszczepionych przeciw COVID-19.

Spahn przyznał przy tym, że "jest z gruntu sceptyczny" wobec pomysłu wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID19. Jako alternatywne rozwiązanie warte rozważenia wskazał wprowadzenie we wszystkich dziedzinach życia społecznego tak zwanej zasady 2G, czyli dostępu do miejsc i usług tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców, która miałaby obowiązywać przez cały 2022 rok.

Wyjaśniał, że w takim przypadku niezaszczepionym "pozostanie jedynie możliwość pójścia do supermarketu lub urzędu".

- Wszyscy widzimy, co się dzieje w kraju, bo 11 milionów dorosłych nie dało się przekonać [do szczepień - red.], a teraz wszyscy przez to cierpimy - ocenił Spahn. Powiedział, że "Niemcy znajdują się prawdopodobnie w najtrudniejszym, najbardziej dramatycznym momencie tej pandemii". - Wystarczy zobaczyć, co dzieje się w szpitalach w Saksonii, Bawarii, Turyngii, Badenii-Wirtembergii i wielu innych - wskazywał.

Zauważył, że zwiększyła się dynamika szczepień, a w ciągu ostatniego tygodnia na przyjęcie pierwszej dawki szczepionki zdecydowało się blisko 450 tysięcy osób. - Jednak to wciąż zdecydowanie za mało - przekonywał minister.

"Niemcy znajdują się w sytuacji kryzysowej, a wyjściem jest szczepienie"

Spahn nawiązał także do działania sił powietrznych Bundeswehry, które w piątek po raz pierwszy wzięły udział w ogólnokrajowej akcji transportowania ciężko chorych pacjentów z COVID-19 z bardziej do mniej obciążonych regionów. Przewożono ich głównie z Bawarii, gdzie na oddziałach intensywnej terapii zabrakło już wolnych łóżek dla pacjentów z koronawirusem. - Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie dla wielu sygnałem alarmowym i sprawi, że zdecydują się na szczepienie - powiedział niemiecki minister zdrowia.

Szef Instytutu imienia Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler ocenił, że jeśli odpowiednio duża część populacji nie będzie zaszczepiona przeciw COVID-19, to powszechny obowiązek szczepień "stanie się opcją, nad którą trzeba będzie pomyśleć". - Niemcy znajdują się w sytuacji kryzysowej, a wyjściem jest szczepienie. Co do zasady w sytuacji kryzysowej nie należy niczego wykluczać - dodał.

Wieler wskazał, że do przełamania czwartej fali zakażeń konieczne jest ograniczenie kontaktów, w tym odwołanie imprez masowych, i jak najszybsze "zlikwidowanie luki w szczepieniach". Wskazywał również wagę szczepienia przypominającego.

Uspokajał jednak, że "jeśli chodzi w szczególności o odporność komórkową, to jestem zdania, że zadziała ona również w przypadku omikronu". - Jesteśmy optymistami, [uważamy - red.] że z tym nowym wariantem wirusa zaszczepieni nie zaczynają od zera - powiedział szef RKI.

W Niemczech rozważane jest zezwolenie na dostęp do miejsc i usług tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców PAP/EPA/PHILIPP GUELLAND

Omikron w USA? Fauci: chociaż jeszcze go nie wykryliśmy, nie byłbym zdziwiony

Główny doradca medyczny Białego Domu Anthony Fauci powiedział natomiast w sobotę, że nowy wariant koronawirusa omikron prawdopodobnie jest już obecny w Stanach Zjednoczonych. - Chociaż jeszcze go nie wykryliśmy, nie byłbym zdziwiony, gdyby już znajdował się w USA - powiedział Fauci, cytowany przez portal agencji Bloomberg. Dodał, że "w obliczu wysokiej zdolności rozprzestrzeniania się wariantu, prędzej czy później rozejdzie się on po całym świecie".

- Wydaje się, że w Republice Południowej Afryki omikron rozprzestrzenił się dość szybko. Jego zdolność do zakażania osób, które już przeszły COVID-19, a nawet osób zaszczepionych, sprawia, że musimy przygotować się na coś poważnego - ocenił.

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wraz z Departamentem Stanu odradziły w sobotę obywatelom USA podróże do RPA, Zimbabwe, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesoto, Eswatini i Botswany. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oznajmił w piątek, że w związku z pojawieniem się nowego wariantu podjął decyzję o tymczasowym zamknięciu granic USA dla podróżnych z RPA i siedmiu innych krajów z południa Afryki. Ten zakaz podróży ma wejść w życie od poniedziałku.

Szwajcaria nakłada ograniczenia na podróżnych

Szwajcaria również podjęła kroki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa.

Już w piątek zakazała bezpośrednich lotów z RPA i innych państw regionu, a także nałożyła ograniczenia na podróże z innych krajów, w tym z Hongkongu, Izraela i Belgii. Wjazd z tych państw byłby możliwy tylko dla obywateli Szwajcarii albo osób posiadających zezwolenie na pobyt w Szwajcarii lub strefie Schengen.

W sobotę zdecydowano zaś, że podróżni z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19 i poddać się 10-dniowej kwarantannie przez dziesięć dni - przekazał Federalny Urząd Zdrowia Publicznego na Twitterze. Nie doprecyzował, czy podróż z tych krajów będzie obarczona ograniczeniami także do obywateli i rezydentów Szwajcarii.

Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień chce sprawiedliwszej dystrybucji dawek

Seth Barkley, dyrektor generalny Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień (Gavi), uznał, że aby uniknąć pojawiania się nowych wariantów koronawirusa, konieczna jest bardziej sprawiedliwa dystrybucja szczepionek pomiędzy kraje bogate i biedne. - Dopóki ogromna część światowej populacji pozostaje niezaszczepiona, nowe warianty będą się pojawiać, a pandemia rozwijać. Unikniemy tego jedynie wtedy, gdy będziemy w stanie ochronić wszystkich, a nie tylko najbogatsze części świata - powiedział epidemiolog w rozmowie z agencją Reutera.

Jedynie 3 proc. mieszkańców państw o dochodzie narodowym per capita poniżej 1025 USD zostało w pełni zaszczepione. Wskaźnik ten w przypadku krajów o dochodzie średnim lub wysokim wynosi 60 proc. - przypomina dziennik "The Guardian". Jak podaje, w RPA, gdzie 24 listopada po raz pierwszy zgłoszono wariant omikron, jest to 27 proc. mieszkańców.

Dziennik dodał, że "na każdą pierwszą dawkę w krajach najuboższych przypada sześć dawek przypominających podawanych w krajach najbogatszych".

Autor:akr//now

Źródło: PAP, Reuters