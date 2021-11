Dlaczego powstał nowy wariant koronawirusa? Dyrektor Gavi o przyczynach

Niski wskaźnik zaszczepienia w biedniejszych krajach

Jedynie 3 proc. mieszkańców państw o dochodzie narodowym per capita poniżej 1025 dolarów rocznie zostało w pełni zaszczepione. Wskaźnik ten w przypadku krajów o dochodzie średnim lub wysokim wynosi 60 proc. - przypomina dziennik "The Guardian". Jak dodaje, w RPA, gdzie 24 listopada po raz pierwszy zgłoszono wariant omikron, jest to 27 proc. mieszkańców.