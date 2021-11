Nowy wariant koronawirusa omikron. Co wiemy, a czego nie?

Nowy wariant koronawirusa B.1.1.529, który otrzymał nazwę omikron, stanowi kolejne poważne zagrożenie w trwającej od niemal dwóch lat światowej pandemii. Eksperci do spraw wirusologii na całym świecie są w tej sprawie zgodni - pisze w sobotę CNN. Co wiemy o omikronie, a jakich odpowiedzi nie mamy?

Lawrence Young, wirusolog i profesor onkologii molekularnej w Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii, potwierdził opinię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że omikron jest "bardzo niepokojący".

"Jest to najbardziej zmutowana wersja wirusa, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Ten wariant zawiera pewne zmiany, które widzieliśmy wcześniej w innych wariantach, ale nigdy nie było tych wszystkich kombinacji razem w jednym wirusie. Ma również nowe mutacje" – napisał Young w oświadczeniu.